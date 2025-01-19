Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Stirile.

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У Румунії жінка роками підпирала двері шматком бурштину

У Румунії, в селищі Колци місцева жителька кілька десятиліть тому принесла додому величезний камінь вагою майже 3,5 кілограма. Всі ці роки вона використовувала його як засіб, щоб підпирати двері. Жінка навіть не підозрювала, наскільки дороговартісною є ця знахідка.

Так, стало відомо, що то був чорний бурштин, напівдорогоцінний камінь, який часто зустрічається в цьому регіоні Румунії. Його ринкова вартість оцінюється більше ніж у мільйон євро, а вік каменю – близько від 40 до 70 мільйонів років.

У виданні розповіли, що до будинку жінки вдерлись злочинці та намагались пограбувати її будинок. Вони вкрали прикраси, але "проігнорували" бурштин, що лежав біля дверей.

Після того, як жінка померла, член сім’ї, який успадкував його, продав його румунській державі. В 1991 році він став частиною колекції Бузеуського музею. Відомо, що після того, як камінь потрапив до влади, лабораторні тести підтвердили його автентичність, а фахівці з Краківського історичного музею, де є відділ, присвячений вивченню цього каменю, підтвердили висновки.

"Чорний бурштин з Румунії настільки унікальний, що геолог Оскар Хелм назвав його "румунітом", аби відрізняти від інших видів. Місцеві жителі району Колци вірять, що знайдений у горах бурштин приносить удачу, тому вони зберігають його вдома", – йдеться в повідомленні.