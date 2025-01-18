Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Як жінка непомітно потрапила на літак

На відео, знятому камерами спостереження, видно, як невідома жінка, успішно подолала першу перешкоду у вигляді паспортного контролю. Далі вона поповзла до наступних бар'єрів, замість того, щоб просто обійти їх. Так їй вдалося проповзти через декілька контрольно-пропускних пунктів.

Завдяки тому, що в аеропорту було багато людей, вона тривалий час залишалася непоміченою. Лише коли вона увійшла до літака і не змогла показати бортпровідникам свій посадковий талон, її спіймали.



Жінка непомітно проповзла на літак / Фото CZ/newsX

Таємничу жінку негайно вивела з літака служба безпеки. Поліція підтвердила, що мандрівниці висунули звинувачення у незаконному проникненні.

Повідомляється, що жінка прибула до Белграда рейсом із Франції після того, як її депортували з наразі невідомої причини. Крім того, незрозуміло, чи мала вона намір заподіяти комусь шкоду своїм трюком.