Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Stirile.

Смотрите также Хотела лететь зайцем: женщина преодолела полосу препятствий, чтобы незаметно попасть на самолет

В Румынии женщина годами подпирала двери куском янтаря

В Румынии, в поселке Колци местная жительница несколько десятилетий назад принесла домой огромный камень весом почти 3,5 килограмма. Все эти годы она использовала его как средство, чтобы подпирать двери. Женщина даже не подозревала, насколько дорогостоящей является эта находка.

Так, стало известно, что это был черный янтарь, полудрагоценный камень, который часто встречается в этом регионе Румынии. Его рыночная стоимость оценивается более чем в миллион евро, а возраст камня – около от 40 до 70 миллионов лет.

В издании рассказали, что в дом женщины ворвались преступники и пытались ограбить ее дом. Они украли украшения, но "проигнорировали" янтарь, лежавший у дверей.

После того, как женщина умерла, член семьи, который унаследовал его, продал его румынскому государству. В 1991 году он стал частью коллекции Бузеуского музея. Известно, что после того, как камень попал к власти, лабораторные тесты подтвердили его подлинность, а специалисты из Краковского исторического музея, где есть отдел, посвященный изучению этого камня, подтвердили выводы.

"Черный янтарь из Румынии настолько уникален, что геолог Оскар Хелм назвал его "румунитом", чтобы отличать от других видов. Местные жители района Колци верят, что найденный в горах янтарь приносит удачу, поэтому они хранят его дома", – говорится в сообщении.