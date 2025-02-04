Жінка відкрила банку з 70-річною консервованою водою: що вона знайшла всередині

Колекціонерка реліквій виживання Ніколь ДіСанто опублікувала у соцмережі відео, яке стало вірусним. На ньому вона відкрила банку з водою, якій вже 70 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Mrs.Fallout.

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Що відомо про банку з водою

Банка води, вироблена компанією Royal Crown Cola в 1950-х роках, була частиною колекції дівчини. ДіСанто ретельно збирає подібні реліквії на блошиних ринках, розпродажах і в інтернеті, поповнюючи свою унікальну колекцію військових пайків, аварійних раціонів та інших предметів минулого.

Що було всередині банки

Блогерка розповіла, що результати експерименту виявилися несподіваними. Рідина практично не містила забруднень, крім невеликого рівня лужності та карбонатів.

Технічно вода була безпечною,

– зізналася ДіСанто.

Що було всередині банки: дивіться відео

Однак вона так і не наважилася спробувати воду на смак через частки іржі, які потрапили в рідину.

Реакція соцмереж

Це відео миттєво стало вірусним у мережі, набравши понад 39 мільйонів переглядів. Користувачі соцмереж здивувалися збереженості води.

"До біса добре для 70 років", – прокоментував один із глядачів.