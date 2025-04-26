Американка випадково віддала виграшний лотерейний білет – його може отримати будь-хто

У США жінка виграла у лотерею 2,5 мільйона доларів, але залишилася без грошей через прикру помилку. Річ у тім, що виграшний білет вона лишила у кишені куртки, яку віддала на благодійність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Що відомо про інцидент

У таку курйозну ситуацію потрапила 76-річна Мілдред Сімонерилуто з Меррісвілля, що в американському штаті Пенсільванія. Вона придбала свій щасливий лотерейний білет у продуктовому магазині Shop n'Save ще у травні 2024 року.

Жінка тривалий час шукала свій білет, але так і не знайшла його. Згодом вона згадала, що поклала білет у куртку, аби не забути. Але сталося якраз навпаки – куртку з білетом у кишені вона віддала на благодійність організації Vietnam Veterans of America.

Я була приголомшена. Я не можу підібрати слів, я просто не маю влучних слів. Як я мені його повернути?,

– зазначила жінка.



Американка випадково віддала виграшний лотерейний білет / Фото Unsplash

Чи отримала жінка виграш

На жаль, наразі в неї вже майже сплив час, аби забрати свій виграш. За законом, у щасливчиків, що перемогли в лотерею, є рік, аби звернутися по винагороду – час Мілдред спливає 8 травня. Наразі жінка вже опустила руки. Вона готова до того, що хтось інший може знайти виграшний квиток і обміняти його на мільйони доларів.

Цікаво! Cash 5 з Quick Cash – це єдина лотерея штату Пенсільванія, що щодня дає гравцям можливість виграти великий джекпот та отримати всю готівку одночасно, оскільки у ній немає ануїтетів (тобто виграш не ділиться на декілька виплат).

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