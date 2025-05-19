Жінка знайшла старий перстень, який виявився цінною реліквією

Американка неочікувано для себе знайшла на стоянці кав'ярні Starbucks у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна перстень. Мовиться про стародавню реліквію, яка датується 1938 роком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WECT-TV.

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Жінку звати Лорі Рю і саме вона помітила блискучий предмет на краю стоянки й, підібравши його, виявила, що це перстень Вірджинського технологічного університету класу.

Я просто побачила щось блискуче в куточку стоянки й подумала: "Це прекрасний перстень",

– розповіла Рю в інтерв'ю журналістам.

Лорі вирішила зберегти знахідку, сподіваючись знайти власника. Однак при детальному огляді вона виявила, що перстень належав випускнику Вірджинського технологічного університету Воллесу Гарсту. На жаль, він помер кілька років тому.



Жінка знайшла на стоянці перстень 1938 року / Скриншот з відео

Але Лорі не припинила пошуки, Вона з'ясувала, що у Воллеса був син, також Воллес Гарст, який пішов із життя у 2024 році. У його некролозі, опублікованому в газеті Wilmington Star, було фото, на якому він носив цей перстень на пальці.

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