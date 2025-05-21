Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Чоловік, на ім'я Тоньо Пінейро живе на північному заході Іспанії. Він лише нещодавно придбав будинок і вирішив зробити там ремонт. Аж раптом під час прибирання він виявив 6 банок Nesquik, в яких було заховано готівки на понад 47 000 фунтів стерлінгів (понад 2,6 мільйона гривень).

Думаю, вони зберігали ці контейнери, щоб уникнути вологості. Останні були дещо пошкоджені, але інші не були – вони були випрасувані, це було неймовірно,

– сказав чоловік.

Але його радість була недовгою. Річ у тім, що гроші зберігалися в іспанських песетах. Ця валюта застаріла у 2002 році, коли Іспанія прийняла євро як свою офіційну валюту. Деякі банкноти були настільки старими, що їх більше не можна було конвертувати в євро.



Чоловік знайшов значку у неочікуваному місці / Фото AGENCIA ATLAS

На щастя, частину грошей він все ж зміг обміняти. Мовиться про 30 000 фунтів стерлінгів (понад 1,6 мільйона гривень) йому дали свіжу валюту. Ці гроші чоловік витратить на ремонт у будинку.

Цікаво знати! Відомо, що будинок, який купив чоловік, стояв покинутий протягом чотирьох десятиліть.

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