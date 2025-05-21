Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Мужчина, по имени Тоньо Пинейро живет на северо-западе Испании. Он только недавно приобрел дом и решил сделать там ремонт. Вдруг во время уборки он обнаружил 6 банок Nesquik, в которых было спрятано наличности на более 47 000 фунтов стерлингов (более 2,6 миллиона гривен).

Думаю, они хранили эти контейнеры, чтобы избежать влажности. Последние были несколько повреждены, но другие не были – они были выглажены, это было невероятно,

– сказал мужчина.

Но его радость была недолгой. Дело в том, что деньги хранились в испанских песетах. Эта валюта устарела в 2002 году, когда Испания приняла евро как свою официальную валюту. Некоторые банкноты были настолько старыми, что их больше нельзя было конвертировать в евро.



Мужчина нашел значок в неожиданном месте / Фото AGENCIA ATLAS

К счастью, часть денег он все же смог обменять. Говорится о 30 000 фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона гривен) ему дали свежую валюту. Эти деньги мужчина потратит на ремонт в доме.

Интересно знать! Известно, что дом, который купил мужчина, стоял заброшенный в течение четырех десятилетий.

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