Воно виявилося настільки щирим, що викликало емоційний відгук у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.
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Відвідувачка комісійного магазину відкрила книжку віршів і натрапила на романтичне послання, датоване 1997 роком. Вона оприлюднила свою знахідку у мережі. Книга під назвою "Любовні вірші жінок" містила рукописне послання, від якого в неї на очах виступили сльози.
Стефані, я вірю, що ми – найбільша поема про кохання, коли-небудь написана. Я буду любити тебе завжди. Твоя Кейт,
– свідчив напис.
Що жінка виявила у книзі / Фото з мережі
Ця неочікувана знахідка розчулила користувачів мережі. Дехто почав розмірковувати про долю Кейт і Стефані, адже книжка потрапила в секонд-хенд:
- "Не думаю, що все закінчилося добре, якщо книга опинилася тут".
- "Можливо, вона просто загубилася. Таке трапляється".
Проте багато хто бачить у знахідці не привід для смутку, а надихаюче нагадування про кохання:
- "Це прекрасний прояв любові. Бажаю всім знайти таку саму".
- "Мій чоловік написав мені щось подібне, коли ми тільки зустрілися. Це моя найцінніша річ".
- "Хочеться вірити, що Всесвіт передасть цю книжку іншій Кейт, яка любить свою Стефані. Хіба це не було б чарівно?".
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