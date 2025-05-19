Воно виявилося настільки щирим, що викликало емоційний відгук у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Відвідувачка комісійного магазину відкрила книжку віршів і натрапила на романтичне послання, датоване 1997 роком. Вона оприлюднила свою знахідку у мережі. Книга під назвою "Любовні вірші жінок" містила рукописне послання, від якого в неї на очах виступили сльози.

Стефані, я вірю, що ми – найбільша поема про кохання, коли-небудь написана. Я буду любити тебе завжди. Твоя Кейт,

– свідчив напис.

Що жінка виявила у книзі / Фото з мережі

Ця неочікувана знахідка розчулила користувачів мережі. Дехто почав розмірковувати про долю Кейт і Стефані, адже книжка потрапила в секонд-хенд:

"Не думаю, що все закінчилося добре, якщо книга опинилася тут".

"Можливо, вона просто загубилася. Таке трапляється".

Проте багато хто бачить у знахідці не привід для смутку, а надихаюче нагадування про кохання:

"Це прекрасний прояв любові. Бажаю всім знайти таку саму".

"Мій чоловік написав мені щось подібне, коли ми тільки зустрілися. Це моя найцінніша річ".

"Хочеться вірити, що Всесвіт передасть цю книжку іншій Кейт, яка любить свою Стефані. Хіба це не було б чарівно?".

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