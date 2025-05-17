Чоловік регулярно розказує про свої знахідки на форумі Reddit, де його дописи набувають вірусної популярності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Крістофер розповів, що за три роки перетворив звичайне хобі на повноцінний бізнес, який приносить йому від 65 до 80 тисяч доларів на рік.

Я почав шукати цікаві речі на секонд-хендах три роки тому, коли мій друг Бред розказав мені про це заняття. Відвідую магазини принаймні п'ять разів на тиждень, іноді навіть кілька разів на день, якщо це не заважає основній роботі,

– розповів Кідні.

Він зізнався, що весь секрет полягає у терплячості. На відміну від більшості, хто вважає такі походи звичайним хобі, Кідні підходить до справи методично та професійно.

"Полювання за раритетами фактично є для мене другою повноцінною роботою", – пояснив він.



Крістофер Кідні заробляє на секонд-хенді до 80 тисяч доларів щороку / Фото з мережі

Головні поради від Крістофера

Звертати увагу на шви в одязі. Одинарні – вінтаж, подвійні – новіші;

У книгах перевіряти сторінку з копірайтом, шукати видання до 1960 року та автографи;

У колекційних предметах звертати увагу на тиражі, особливо на картки спортивних гравців.

Кожен врешті-решт знайде щось цінне. Головне – не зупинятися і продовжувати шукати,

– переконаний Кідні.

Раніше ми писали про чоловіка, на ім'я Маріус Манжак. Він знайшов 1469 срібних римських монет. Сталося це у той час, як він прогулювався з металошукачем поблизу невеликого села на півдні Румунії.