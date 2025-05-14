Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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79-річний британець розповів, що успадкував будинок 18 століття в селі Бревуд. Тоді він навіть не підозрював, що стане володарем історичного скарбу. Зрештою, чоловік виявив понад 200 антикварних навісних замків, захованих по всьому будинку.

Колишня власниця будинку – Мері Джонс – жила сама, а Хемсон протягом понад 40 років допомагав їй. Він стриг газони, виконував дрібний ремонт і, в останні роки її життя, з дружиною піклувався про неї як доглядальниця. Тож, після смерті Мері у віці 93 років він успадкував її будинок з усім його вмістом.



Що виявив чоловік / Фото SWNS

Розбираючи речі в особняку, Майкл виявив старовинну дерев'яну шухляду, вкриту мотлохом. Відкривши його, він знайшов першу партію замків.

Кожна знахідка була як відкриття нової глави історії. Ми знаходили замки буквально в кожному затишному куточку. Всі вони покриті клеймом E. Jones & Sons і перебувають у відмінному стані,

– поділився британець.

Найцінніший експонат колекції – унікальний презентаційний замок із 50 тисячами комбінацій, зроблений спеціально для виставки у Вулверхемптоні 1902 року. Він оцінений у суму від 500 до 800 фунтів (від 27 тисячі до 44 тисячі гривень).

Цікаво! Колекцію вже оглянув експерт шоу Antiques Roadshow Вілл Фармер. За його словами, ця колекція є "винятковою за історичною цінністю та рідкістю".

Продаж замків відбудеться 16 травня на аукціоні Fieldings у Стаурбріджі, Західний Мідлендс. Очікується, що загальний лот принесе від 4000 до 6000 фунтів стерлінгів (від 219 тисячі до 329 тисячі гривень).

Раніше ми писали про Маріуса Манжака, який знайшов 1469 срібних римських монет в Румунії, яким, ймовірно, 2000 років.