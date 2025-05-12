Те, що побачили дослідники, вразило їх. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lad Bible.

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Що зафіксувала камера на дні

За даними дослідників, на глибині понад 10 900 метрів їхня камера досягла дна. Але замість екзотичних морських істот чи геологічних аномалій вона виявила скляну пляшку з-під пива.

Що ми побачили, вперше торкнувшись дна в #ChallengerDeep? БУТИЛКУ ПИВА,

– написала океанографиня, докторка Дон Райт.

Що зафіксувала камера: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі соцмереж були шоковані, як скляна пляшка могла вціліти за тиску приблизно 1100 атмосфер, що в 1100 разів перевищує нормальний тиск на рівні моря.

Цікаво знати! У Маріанській впадині, найглибшій точці Світового океану (глибина близько 10 984 метрів), тиск становить приблизно: 1 100 атмосфер або 110 мегапаскалів. Для порівняння, атмосферний тиск на рівні моря складає 1 атмосфера. Отже, на дні Маріанської впадини тиск у 1 100 разів вищий, ніж на поверхні Землі.

Дослідники пояснили це тим, що пляшку було відкрито, і вода заповнила її зсередини, врівноваживши внутрішню і зовнішню силу. Це дало змогу склу уникнути руйнування.

За словами докторки Райт, ця знахідка – не привід для веселощів, а радше знак катастрофічної безпечності людини.

"Це черговий доказ того, що ми, як людство, повинні краще піклуватися про океан і про здоров'я середовища проживання, яке ми поділяємо і від якого в кінцевому підсумку залежимо", – також написала вона в коментарі під фото.

Раніше екоактивіст показав "острів" зі сміття в селищі міського типу Бабаї, що неподалік Харкова. Пластиковими пляшками та іншим сміттям вкрита річка Уди.