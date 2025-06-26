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26 червня, 15:52
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Таємниця минулого розкрита: жінка купила загублений скарб усього за 2 долари

Альона Захарова
Основні тези
  • Жінка з Алабами, Алексіс Хедлі, придбала за 2 долари картину в секонд-хенді, на звороті якої знайшла записку від полковника Джорджа Вілліса Тейта-старшого.
  • Після пошуку в Інтернеті вона виявила, що записка адресована його онуку Льюїсу Тейту, і вирішила повернути йому картину.

У США жінка випадково натрапила на справжній скарб – і не в антикварній лавці, а у звичайному секонд-хенді. Алексіс Хедлі з Алабами придбала старовинну картину всього за 2 долари, але справжнє відкриття чекало її на звороті.

Як з'ясувалося, там була зворушлива записка, пов'язана з історією однієї американської родини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @our.colonial.on.t.

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Мовиться про картину з вершником і мечем. Саме вона зацікавила Хедлі і та її придбала. Перевернувши її, вона побачила напис: послання від діда, на ім'я Поппі для свого онука Льюїса Вілліса Бредфорда Тейта. Як з'ясувалося, Поппі – полковник Джордж Вілліс Тейт-старший, нащадок самого Джорджа Вашингтона.

Щойно я перевернула картину і прочитала записку, я зрозуміла – це щось особливе, 
– розповіла Хедлі.

Що було на звороті картини: дивіться відео

Тоді вона вирішила знайти справжнього власника реліквії. Пошук у Google та Instagram швидко дав результат – вона знайшла Льюїса Тейта, письменника з того ж округу, і надіслала йому повідомлення. Тейт підтвердив, що Поппі – його покійний дідусь, і зізнався, що ніколи не бачив цієї записки раніше. Жінка вирішила не залишати картину собі, а віддати її чоловіку.

Раніше у канадському Едмонтоні на смітнику знайшли картину Жана-Поля Ріопеля, вкрадену у 2021 році. Її вартість оцінюється в 50 – 58 тисяч доларів.