Таємниця минулого розкрита: жінка купила загублений скарб усього за 2 долари

У США жінка випадково натрапила на справжній скарб – і не в антикварній лавці, а у звичайному секонд-хенді. Алексіс Хедлі з Алабами придбала старовинну картину всього за 2 долари, але справжнє відкриття чекало її на звороті.

Як з'ясувалося, там була зворушлива записка, пов'язана з історією однієї американської родини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @our.colonial.on.t.

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Мовиться про картину з вершником і мечем. Саме вона зацікавила Хедлі і та її придбала. Перевернувши її, вона побачила напис: послання від діда, на ім'я Поппі для свого онука Льюїса Вілліса Бредфорда Тейта. Як з'ясувалося, Поппі – полковник Джордж Вілліс Тейт-старший, нащадок самого Джорджа Вашингтона.

Щойно я перевернула картину і прочитала записку, я зрозуміла – це щось особливе,

– розповіла Хедлі.

Що було на звороті картини: дивіться відео

Тоді вона вирішила знайти справжнього власника реліквії. Пошук у Google та Instagram швидко дав результат – вона знайшла Льюїса Тейта, письменника з того ж округу, і надіслала йому повідомлення. Тейт підтвердив, що Поппі – його покійний дідусь, і зізнався, що ніколи не бачив цієї записки раніше. Жінка вирішила не залишати картину собі, а віддати її чоловіку.

Раніше у канадському Едмонтоні на смітнику знайшли картину Жана-Поля Ріопеля, вкрадену у 2021 році. Її вартість оцінюється в 50 – 58 тисяч доларів.