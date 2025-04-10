На Тернопільщині жінка постала перед судом, бо надсилала куму пікантні кадри

На Тернопільщині місцеву жительку засудили за пересилання інтимних кадрів своєму куму. Пікантні відео та фото жінка поширювала через Viber.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на реєстр судових рішень.

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Як з'ясували правоохоронці, жінка завантажила 16 фото та 4 відеозаписи порнографічного характеру. Ці ролики вона зберігала на мобільному телефоні.

Після цього вона близько 10 разів надсилала ці фото та відео своєму кумові у Viber. Такі дії вона повторювала у період з грудня 2022 року по липень 2024 року.

Як вона це пояснила

За словами жінки, кум час від часу допомагав їй по господарству, але не брав грошей за свою роботу. Тоді жінка вирішила потішити кума пікантними фото та відео.

Вирішила у такий спосіб йому подякувати та надіслала фото порнографічного характеру. Надалі вони протягом тривалого часу обмінювалися такими фото та відео,

– мовиться у матеріалах справи.

Жінка повністю визнала вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та просила суворо її не карати.



Жінку засудили за пересилання порнографії куму / Фото Unsplash

Яке покарання світить жінці

Підволочиський районний суд визнав жінку винною в розповсюдженні продукції порнографічного характеру і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. Однак, зважаючи на те, що вона визнала свою провину, замінив покарання на однорічний умовний термін.

Довідка. Умовний термін – це покарання, яке формально є судимістю, але без реального позбавлення волі, якщо засуджений дотримується встановлених умов протягом визначеного часу. Якщо протягом випробувального строку (зазвичай від 1 до 5 років) особа не вчиняє нових злочинів – її вважають такою, що відбула покарання.