Маска залишили за бортом: мережа вибухнула мемами про журналіста, якого додали у секретний чат

Днями радник Дональда Трампа випадково додав редактора видання Atlantic до секретного робочого чату. Соцмережі не могли залишити поза увагою цей курйоз, тож створили чимало мемів про це.

Найсмішніші реакцію про інцидент для вас зібрав 24 Канал.

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Журналіста випадково додали у секретний чат: що про це відомо

Днями Джеффрі Голдберг – головний редактор видання Atlantic – випадково опинився у секретному чаті у Signal, де вищі посадовці США обговорювали таємні плани ударів по повстанцях-хуситах у Ємені. У чаті перебували лише 18 осіб, серед яких були акаунти високопосадовців, зокрема:

міністр оборони Піт Гегсет,

держсекретар Марко Рубіо,

керівник Національної розвідки Тульса Габбард,

директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Відомо, що журналіста у чат додав користувач, на ім'я Майкл Волц, тезки радника Трампа з нацбезпеки. Сам Трамп не втратив довіри до своєї команди після цього інциденту. Ба більше, він сказав, що не планує звільняти Волца.

Реакція мережі

Але соцмережі не пробачають таких помилок. Вони одразу ж почали жартувати у групах та пабліках про витік військових планів. Люди жартують про те, як таке взагалі могло трапитися.



Журналіста випадково додали у секретний чат / Фото з мережі



Соцмережі шукають російський слід / Фото з мережі



Як соцмережі реагують на інцидент / Фото з мережі



Як почувався журналіст у секретному чаті / Фото з мережі



Ось, де дійсно починається Третя світова / Фото з мережі



Маск шокований, що у чаті не було його / Фото з мережі



Цікаво, чи була там Юлія Тимошенко / Фото з мережі



Якби у чаті був Андрій Єрмак / Фото з мережі



Як почувався журналіст / Фото Goni



Що було у закритому чаті / Фото Goni



Маск обурений, що його не додали у чат / Фото Goni