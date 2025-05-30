Трюдо потрапив у скандал через взуття на зустрічі з королем Чарльзом III: що на ньому було
- Джастін Трюдо з'явився на зустрічі з королем Чарльзом III у трендових кросівках Adidas Gazelle, що порушило дрескод заходу.
- Adidas Gazelle є популярним культурним феноменом, однак вибір такого взуття був недоречним для офіційної зустрічі.
- На офіційній зустрічі з королем Чарльзом III дрескод мав відповідати формальному стилю.
Колишній прем'єр Канади Джастін Трюдо потрапив на перші шпальти світових видань через свій неоднозначний образ на зустрічі з британським королем Чарльзом III. Річ у тім, що політик з'явився у трендових кросівках Adidas Gazelle, які трохи не пасували до дрескоду заходу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.
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Як виглядав Трюдо
На кадрах, які швидко розлетілися у мережі, Джастін Трюдо постав у класичному синьому костюмі та білій сорочці, однак його взуття стало головною темою обговорення. Замість традиційних туфель колишній прем'єр взув зелені з червоним кросівки Adidas Gazelle, які суттєво контрастували з формальністю заходу.
Цікаво! Модель Adidas Gazelle – це не просто спортивне взуття. Це справжній культурний феномен, який пройшов шлях від тренувальних залів до подіумів і вуличної моди. Сьогодні ці кросівки знову на піку популярності – і не лише серед молоді, а й серед знаменитостей, модників і навіть політиків.
Як виглядав Трюдо: дивіться відео
Зауважимо, що на офіційній зустрічі дрескод має відповідати рівню формальності події, культурним нормам та очікуванням організаторів. Найчастіше мовиться про:
- формальний (formal),
- бізнес-формальний (business formal) стиль.
Раніше ми писали, що на тлі напружених стосунків із США Чарльз III та Камілла прибули до Канади. Під час візиту вони зустрілися з місцевими лідерами, громадськими групами, взяли участь у церемонії посадки дерев, король також провів приватні аудієнції.