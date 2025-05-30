Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Як виглядав Трюдо

На кадрах, які швидко розлетілися у мережі, Джастін Трюдо постав у класичному синьому костюмі та білій сорочці, однак його взуття стало головною темою обговорення. Замість традиційних туфель колишній прем'єр взув зелені з червоним кросівки Adidas Gazelle, які суттєво контрастували з формальністю заходу.

Цікаво! Модель Adidas Gazelle – це не просто спортивне взуття. Це справжній культурний феномен, який пройшов шлях від тренувальних залів до подіумів і вуличної моди. Сьогодні ці кросівки знову на піку популярності – і не лише серед молоді, а й серед знаменитостей, модників і навіть політиків.

Як виглядав Трюдо: дивіться відео

Зауважимо, що на офіційній зустрічі дрескод має відповідати рівню формальності події, культурним нормам та очікуванням організаторів. Найчастіше мовиться про:

формальний (formal),

бізнес-формальний (business formal) стиль.

Раніше ми писали, що на тлі напружених стосунків із США Чарльз III та Камілла прибули до Канади. Під час візиту вони зустрілися з місцевими лідерами, громадськими групами, взяли участь у церемонії посадки дерев, король також провів приватні аудієнції.