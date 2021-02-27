На Гаїті сталася масова втеча з в'язниці: понад 400 в'язнів опинилися на волі

27 лютого 2021 , 10:09
Читать новость на русском

На Гаїті 25 лютого сталася масова втеча з в'язниці Круа-де-Буке, що розташована поблизу столиці Порт-о-Пренс. Між в'язнями та правоохоронцями почалася стрілянина – загинули щонайменше 25 людей.

Джерело:

ВВС

Водночас понад 400 в'язнів опинилися на волі. Однак з початку втечі їх було значно більше, допоки поліція не заарештувала 69 ув'язнених.

Важливо В Україні можуть дозволити примусове годування в'язнів: проєкт схвалив профільний комітет

Деталі втечі

Свідки події заявили, 25 лютого близько полудня почули звуки стрілянини. Згодом вони побачили кілька сотень в'язнів, які тікали з в'язниці.

Співробітники магазину одягу, що розташований поблизу в'язниці, повідомили, що їх змусили передати речі в'язням.

Що відомо про жертв

Внаслідок сутички в'язнів з правоохоронцями загинули 25 людей. Серед них і цивільні люди, які стали випадковими очевидцями події.

За інформацією влади Гаїті, серед вбитих був начальник в'язниці та Арнель Джозеф. Останній відомий тим, що був керівником однієї з головних кримінальних мереж Гаїті. Його заарештували ще у 2019 році.

Актуально Багаторічна сага завершилася: експрезидентку Південної Кореї посадили на 20 років за корупцію

Що каже влада

Президент Гаїті Джовенел Мойзе засудив втечу з в'язниці та попросив людей зберігати спокій. Він додав, що Національній поліції вже доручили вжити всіх заходів, щоб ситуація була під контролем.

Що відомо про Гаїті?

Це найбідніша країна Карибського басейну. Втечі з в'язниці там траплялися неодноразово. До прикладу, у 2019 році вдалося втекти 78 ув'язненим з в'язниці Аквін на півдні Гаїті. У той час поліція була зайнята антиурядовими протестами поблизу. А ще раніше 170 ув'язнених втекли з в'язниці в місті Аркая, на північ від Порт-о-Пренс.