Колишня президентка Південної Кореї Пак Кин Хе найближчі 22 роки проведе за ґратами через корупцію. Вищий суд країни 14 січня відхилив апеляцію прокуратури про скорочення терміну її ув'язнення.

Рішення суду є остаточним у справі про хабарництво та зловживання владою ексглави держави. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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Водночас зазначається, що таке рішення суду дає можливість Пак Кин Хе сподіватися на юридичне помилування, але такий варіант ще не обговорювали. Політикині також доведеться сплатити чималий штраф – 18 мільярдів вон (близько 16 мільйонів доларів).

Експрезидентка заперечує свою провину та вважає звинувачення політично вмотивованими.

Зверніть увагу! Рішення Вищого суду поставило остаточну крапку в гучній справі про корупцію, закінчивши багаторічну сагу, яка охопила країну. Ексглаву Південної Кореї, враховуючи час, який вона вже відбувала за ґратами, звільнять у 2039 році.

Справа про корупцію Пак Кин Хе: коротко

У 2017 році Пак Кин Хе усунули з посади. У березні в країні спалахнув гучний скандал про корупцію, зловживання владою та передачу конфіденційної інформації.

З 31 березня 2017 року вона перебувала у в'язниці.

У квітні 2017 року експрезиденці Південної Кореї пред'явили звинувачення в корупції.

ЇЇ справа розглядалася в різних судах, включаючи повторний судовий розгляд у липні 2020 року.