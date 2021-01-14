Багаторічна сага завершилася: експрезидентку Південної Кореї посадили на 20 років за корупцію
Колишня президентка Південної Кореї Пак Кин Хе найближчі 22 роки проведе за ґратами через корупцію. Вищий суд країни 14 січня відхилив апеляцію прокуратури про скорочення терміну її ув'язнення.
Рішення суду є остаточним у справі про хабарництво та зловживання владою ексглави держави. Про це повідомляє Yonhap News Agency.
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Водночас зазначається, що таке рішення суду дає можливість Пак Кин Хе сподіватися на юридичне помилування, але такий варіант ще не обговорювали. Політикині також доведеться сплатити чималий штраф – 18 мільярдів вон (близько 16 мільйонів доларів).
Експрезидентка заперечує свою провину та вважає звинувачення політично вмотивованими.
Справа про корупцію Пак Кин Хе: коротко
- У 2017 році Пак Кин Хе усунули з посади. У березні в країні спалахнув гучний скандал про корупцію, зловживання владою та передачу конфіденційної інформації.
- З 31 березня 2017 року вона перебувала у в'язниці.
- У квітні 2017 року експрезиденці Південної Кореї пред'явили звинувачення в корупції.
- ЇЇ справа розглядалася в різних судах, включаючи повторний судовий розгляд у липні 2020 року.
Хто така Пак Кин Хе?
Пак Кин Хен була обрана на посаду президента у 2013 році. В історії Південної Кореї вона є першою жінкою, яка стала главою держави.
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