Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе ближайшие 22 года проведет за решеткой за коррупцию. Высший суд страны 14 января отклонил апелляцию прокуратуры о сокращении срока ее заключения.

Решение суда по делу о взяточничестве и злоупотреблении властью экс-главы государства является окончательным. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

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В то же время отмечается, что такое решение суда дает возможность Пак Кын Хе надеяться на юридическое помилование, но такой вариант еще не обсуждали. Политику также придется уплатить немалый штраф – 18 миллиардов вон (около 16 миллионов долларов).

Экс-президент отрицает свою вину и считает обвинения политически мотивированными.

Обратите внимание! Решение Высшего суда поставило окончательную точку в громком деле о коррупции, закончив многолетнюю сагу, которая охватила страну. Экс-главу Южной Кореи, учитывая время, которое она уже провела за решеткой, освободят в 2039 году.

Дело о коррупции Пак Кын Хе: коротко

В 2017 году Пак Кын Хе отстранили от должности. В марте в стране вспыхнул громкий скандал о коррупции, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации.

С 31 марта 2017 года она находилась в тюрьме.

В апреле 2017 года экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции.

Ее дело рассматривалось в различных судах, включая повторное судебное разбирательство в июле 2020 года.