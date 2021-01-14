Многолетняя сага завершилась: экс-президента Южной Кореи посадили на 20 лет за коррупцию
Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе ближайшие 22 года проведет за решеткой за коррупцию. Высший суд страны 14 января отклонил апелляцию прокуратуры о сокращении срока ее заключения.
Решение суда по делу о взяточничестве и злоупотреблении властью экс-главы государства является окончательным. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
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В то же время отмечается, что такое решение суда дает возможность Пак Кын Хе надеяться на юридическое помилование, но такой вариант еще не обсуждали. Политику также придется уплатить немалый штраф – 18 миллиардов вон (около 16 миллионов долларов).
Экс-президент отрицает свою вину и считает обвинения политически мотивированными.
Дело о коррупции Пак Кын Хе: коротко
- В 2017 году Пак Кын Хе отстранили от должности. В марте в стране вспыхнул громкий скандал о коррупции, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации.
- С 31 марта 2017 года она находилась в тюрьме.
- В апреле 2017 года экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции.
- Ее дело рассматривалось в различных судах, включая повторное судебное разбирательство в июле 2020 года.
Кто такая Пак Кын Хе?Пак Кын Хе была избрана на пост президента в 2013 году. Она является первой женщиной в истории страны, которая стала главой государства.
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