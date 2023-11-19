Який новий пункт може зʼявитися в платіжках за газ: Пендзин пояснив, на що підуть кошти

Уже звично, що українці сплачують за газ та його транспортування до домівок. Але тепер у наших платіжках може з'явитися ще один пункт, який раніше не враховували.

Колись існувала лише одна платіжка, яка включала ціну на газ як товар, ціну на його транспортування, а також на обслуговування мереж. Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що коли платіжку розділили, то врахували лише перші два пункти.

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За що тепер платитимуть українці

У розділених платіжках забули прописати, хто і за які кошти має здійснювати технічне обслуговування мереж, які йдуть по багатоквартирних будинках.

Частина, яка раніше була в єдиному рахунку, щезла. Виявилося, що немає кому здійснювати перевірку й технічне обслуговування мереж,

– сказав економіст.

Історично склалося так, що збереження цих мереж є відповідальністю власника будинку, ОСББ, чи іншої організації, яка ним керує. Питання полягає в тому, де знайти кошти. Відтак зараз триває обговорення нової платіжки, яка буде фінансувати технічне обслуговування мереж. Це справді потрібно, бо їх давно не обслуговували, вони потребують повірки й відповідно коштів, щоб це зробити.

Олег Пендзин пояснив, яку нову платіжку можуть отримати українці: дивіться відео

За словами економіста, технічне обслуговування у багатоквартирних будинках треба проводити раз у пів року, в приватних – раз у рік. При цьому немає значення, хто це робитиме, але кошти потрібні.

"Я думаю, це почнеться з нового опалювального сезону. Зараз активно опрацьовують законодавчу і нормативну базу для того, щоб ввести диференційовану оплату за цей вид послуг", – додав Пендзин.

Що відомо про "третю платіжку" за газ