За що буде "третя платіжка"

Новий тариф стосуватиметься технічного огляду та убезпечення газових мереж від аварійних ситуацій. Щороку фахівці повинні контролювати газопроводи:

перевіряти доступ;

стан фарбування та кріплення;

наявність футлярів у місцях, де газопровід проходить через будинок;

перевіряти ущільнення міжтрубного простору;

очищати його від бруду;

відновлювати, якщо потрібно.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що у багатоквартирних будинках це робиться двічі на рік, особливо до початку та після закінчення опалювального сезону. Перевіряється герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, а також виявляють та усувають витоки газу за допомогою приладів або мильної емульсії:

Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік. Один раз на 3 роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 метрів,

— каже голова спілки.

Які ще заходи проводитимуть

Раз на рік у будинках відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, здійснюється техобслуговування газового обладнання:

чищення пальників;

регулювання режимів роботи;

перевірку автоматики безпеки;

перевірку тяги в димових та вентиляційних каналах;

перевірка роботи сигналізаторів загазованості приміщень.

Наразі невідомо, за яким тарифом розраховуватиметься вартість цих послуг.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, що в листопаді цього року зростуть ціни на деякі комунальні послуги. Незмінними залишаться ціни на газ, водопостачання та водовідведення.