За що буде "третя платіжка"
Новий тариф стосуватиметься технічного огляду та убезпечення газових мереж від аварійних ситуацій. Щороку фахівці повинні контролювати газопроводи:
- перевіряти доступ;
- стан фарбування та кріплення;
- наявність футлярів у місцях, де газопровід проходить через будинок;
- перевіряти ущільнення міжтрубного простору;
- очищати його від бруду;
- відновлювати, якщо потрібно.
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що у багатоквартирних будинках це робиться двічі на рік, особливо до початку та після закінчення опалювального сезону. Перевіряється герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, а також виявляють та усувають витоки газу за допомогою приладів або мильної емульсії:
Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік. Один раз на 3 роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 метрів,
— каже голова спілки.
Які ще заходи проводитимуть
Раз на рік у будинках відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, здійснюється техобслуговування газового обладнання:
- чищення пальників;
- регулювання режимів роботи;
- перевірку автоматики безпеки;
- перевірку тяги в димових та вентиляційних каналах;
- перевірка роботи сигналізаторів загазованості приміщень.
Наразі невідомо, за яким тарифом розраховуватиметься вартість цих послуг.