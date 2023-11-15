За що буде "третя платіжка"

Новий тариф стосуватиметься технічного огляду та убезпечення газових мереж від аварійних ситуацій. Щороку фахівці повинні контролювати газопроводи:

  • перевіряти доступ;
  • стан фарбування та кріплення;
  • наявність футлярів у місцях, де газопровід проходить через будинок;
  • перевіряти ущільнення міжтрубного простору;
  • очищати його від бруду;
  • відновлювати, якщо потрібно.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що у багатоквартирних будинках це робиться двічі на рік, особливо до початку та після закінчення опалювального сезону. Перевіряється герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, а також виявляють та усувають витоки газу за допомогою приладів або мильної емульсії:

Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік. Один раз на 3 роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 метрів,
— каже голова спілки.

Які ще заходи проводитимуть

Раз на рік у будинках відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, здійснюється техобслуговування газового обладнання:

  • чищення пальників;
  • регулювання режимів роботи;
  • перевірку автоматики безпеки;
  • перевірку тяги в димових та вентиляційних каналах;
  • перевірка роботи сигналізаторів загазованості приміщень.

Наразі невідомо, за яким тарифом розраховуватиметься вартість цих послуг.