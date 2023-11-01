Які тарифи можуть подорожчати

У листопаді тарифи на світло можуть зрости ще більше. Втім вартість за водопостачання та водовідведення, а ще за газ, не зміниться.

Читайте також Грітимуть не лише батареї, а й ціни: чи зросте тариф на тепло у листопаді

Відтак платити за тепло за теперішніми цінами можна буде до наступного року, а саме до 15 квітня.

Крім того, у червні була спроба підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення, які з 2021 року не змінювалися. Однак цього не трапилося.

Тариф на електроенергію

Як заявляють в НКРЕКП з 1 листопада 2023 року ціна за світло для непобутових споживачів зросте. Для декого тарифи зміняться:

для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі": за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ, а II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі": I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ, II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

для малих непобутових клієнтів мереж ПАТ "Укрзалізниця": I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ, II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Зверніть увагу! У вартість послуг входить ще й ціна купівлі електроенергії на ринку, тариф на послуги оператора системи розподілу, тариф на послуги оператора системи передачі, тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Тарифи на газ та тепло

В Україні продовжили покладання спеціальних обов'язків для учасників ринку природного газу, а отже ціни на газ залишатимуться без змін для населення.

до 15 квітня 2024 року виробники тепла для населення платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;

для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установити, вартість газу з ПДВ залишиться на рівні 16 390 гривень;

а от для виробників тепла для промисловості ціна буде за ринковими цінами.

Побутові споживачі як і раніше палатимуть за кубометр газу з ПДВ – 7,96 гривні. Йдеться про послуги від "Нафтогазу", якими користуються понад 90% населення.

Водопостачання та водовідведення

Ще раніше Нацкомісія намагалася підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак ці спроби критикувалися як населенням, так і владою. Тому тарифи й надалі залишаються незмінними.