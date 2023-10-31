Чи зміниться ціна опалення

Кабмін зафіксував вартість газу для постачальників до 15 квітня 2024 року, тож тарифи на тепло для українців не зростуть.

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Ціни для виробників й надалі будуть такими:

виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року – 7 420 гривень за тисячу кубометрів;

вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи – 16 390 гривень;

виробники тепла для промисловості – за ринковими цінами.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Тарифи на тепло для людей в новому опалювальному сезоні залишаться без змін. Уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка. Вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива.

На які послуги поширюється тарифний мораторій

Ще минулого року в Україні запровадили мораторій на підвищення тарифів, зокрема на такі комунальні послуги:

розподіл природного газу для всіх категорій споживачів;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;

постачання гарячої води для населення.

Діятиме заборона на підвищення тарифів до закінчення воєнного стану та ще 6 місяців після цього.

Зауважте! Таким чином, ціна на газ для побутових споживачів не може бути більшою від вартості, яка застосовувалася ще 24 лютого 2022 року.