Чи зміниться ціна опалення
Кабмін зафіксував вартість газу для постачальників до 15 квітня 2024 року, тож тарифи на тепло для українців не зростуть.
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Ціни для виробників й надалі будуть такими:
- виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року – 7 420 гривень за тисячу кубометрів;
- вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи – 16 390 гривень;
- виробники тепла для промисловості – за ринковими цінами.
Тарифи на тепло для людей в новому опалювальному сезоні залишаться без змін. Уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка. Вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива.
На які послуги поширюється тарифний мораторій
Ще минулого року в Україні запровадили мораторій на підвищення тарифів, зокрема на такі комунальні послуги:
- розподіл природного газу для всіх категорій споживачів;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
- постачання гарячої води для населення.
Діятиме заборона на підвищення тарифів до закінчення воєнного стану та ще 6 місяців після цього.