Чому українці отримують збільшені платіжки за газ

НКРЕП у жовтні ввела зміни відносно мінімального замовлення потужності для побутових споживачів у річному вимірі. Йдеться саме про газові прилади, якими громадяни не користуються або роблять це вкрай рідко. Тобто, при розрахунку, до уваги береться активно діюче не опломбоване газове обладнання.

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Які мінімальні обсяги сировини у річному вимірі, відносно обладнання, будуть братися до уваги:

314 кубометрів газу мають домогосподарства з автономним опаленням;

126 кубометрів – де присутні газова плита та колонка;

39 кубометрів – з газовою плитою.

Як зменшити платіжки за газ

Дієвим методом для зменшення ціни на комуналку, є пломбування приладів. Щоб це зробити, необхідно звернутись до регулятора, який обслуговує систему розподілення газмереж за вашою адресою.

Після опломбування, прилад буде офіційно виведено з експлуатації. Якщо ви захочете знову ним користуватися, спеціаліст зможе зняти пломбу.

Зверніть увагу! Нововведення НКРЕП не буде доступне для приладів від яких залежить можливість нормального проживання у приміщені. Наприклад, газової колонки, яка забезпечує опалення.