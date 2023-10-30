Почему украинцы получают увеличенные платежи за газ

НКРЭП в октябре ввела изменения относительно минимального заказа мощности для бытовых потребителей в годовом исчислении. Речь идет именно о газовых приборах, которыми граждане не пользуются или делают это очень редко. То есть, при расчете, принимается во внимание активно действующее не опломбированное газовое оборудование.

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Какие минимальные объемы сырья в годовом измерении относительно оборудования будут приниматься во внимание:

314 кубометров газа имеют домохозяйства с автономным отоплением;

126 кубометров – где присутствует газовая плита и колонка;

39 кубометров – с газовой плитой.

Как уменьшить платежи за газ

Действенным методом для уменьшения цены на коммуналку является пломбирование приборов. Чтобы это сделать, необходимо обратиться к регулятору, обслуживающему систему распределения газсетей по вашему адресу.

После опломбирования прибор будет официально выведен из эксплуатации. Если вы захотите снова им пользоваться, специалист сможет снять пломбу.

Обратите внимание! Нововведение НКРЭП не будет доступно для приборов, от которых зависит возможность нормального проживания в помещении. К примеру, газовой колонки, которая обеспечивает отопление.