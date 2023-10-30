Почему украинцы получают увеличенные платежи за газ
НКРЭП в октябре ввела изменения относительно минимального заказа мощности для бытовых потребителей в годовом исчислении. Речь идет именно о газовых приборах, которыми граждане не пользуются или делают это очень редко. То есть, при расчете, принимается во внимание активно действующее не опломбированное газовое оборудование.
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Какие минимальные объемы сырья в годовом измерении относительно оборудования будут приниматься во внимание:
- 314 кубометров газа имеют домохозяйства с автономным отоплением;
- 126 кубометров – где присутствует газовая плита и колонка;
- 39 кубометров – с газовой плитой.
Как уменьшить платежи за газ
Действенным методом для уменьшения цены на коммуналку является пломбирование приборов. Чтобы это сделать, необходимо обратиться к регулятору, обслуживающему систему распределения газсетей по вашему адресу.
После опломбирования прибор будет официально выведен из эксплуатации. Если вы захотите снова им пользоваться, специалист сможет снять пломбу.