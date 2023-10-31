Изменится ли цена отопления

Кабмин зафиксировал стоимость газа для поставщиков до 15 апреля 2024 года. тарифы на тепло для украинцев не возрастут.

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Цены для производителей и дальше будут такими:

производители тепла для населения до 15 апреля 2024 года – 7420 гривен за тысячу кубометров;

стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения – 16 390 гривен;

производители тепла для промышленности – по рыночным ценам.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне останутся без изменений. Правительство продлило действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика. Уже больше 13 миллиардов кубов голубого топлива.

На какие услуги распространяется тарифный мораторий

Еще в прошлом году в Украине был введен мораторий на повышение тарифов, в частности на следующие коммунальные услуги:

распределение природного газа для всех категорий потребителей;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение) для населения;

снабжение горячей водой для населения.

Будет действовать запрет на повышение тарифов до окончания военного положения и еще 6 месяцев после этого.

Заметьте! Таким образом, цена на газ для бытовых потребителей не может быть больше стоимости, которая применялась еще 24 февраля 2022 года.