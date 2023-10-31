Изменится ли цена отопления
Кабмин зафиксировал стоимость газа для поставщиков до 15 апреля 2024 года. тарифы на тепло для украинцев не возрастут.
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Цены для производителей и дальше будут такими:
- производители тепла для населения до 15 апреля 2024 года – 7420 гривен за тысячу кубометров;
- стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения – 16 390 гривен;
- производители тепла для промышленности – по рыночным ценам.
Тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне останутся без изменений. Правительство продлило действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика. Уже больше 13 миллиардов кубов голубого топлива.
На какие услуги распространяется тарифный мораторий
Еще в прошлом году в Украине был введен мораторий на повышение тарифов, в частности на следующие коммунальные услуги:
- распределение природного газа для всех категорий потребителей;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение) для населения;
- снабжение горячей водой для населения.
Будет действовать запрет на повышение тарифов до окончания военного положения и еще 6 месяцев после этого.