За что будет "третья платежка"

Новый тариф будет касаться технического осмотра и защиты газовых сетей от аварийных ситуаций. Каждый год специалисты должны контролировать газопроводы:

проверять доступ;

состояние окрашивания и крепления;

наличие футляров в местах, где газопровод проходит через здание;

проверять уплотнение межтрубного пространства;

очищать его от грязи;

восстанавливать, если нужно.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что в многоквартирных домах это делается дважды в год, особенно до начала и после окончания отопительного сезона. Проверяется герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, а также обнаруживают и устраняют утечки газа с помощью приборов или мыльной эмульсии:

Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже – всего 1 раз в год. Один раз в 3 года (именно в межотопительный период) в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов. А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только тогда, если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 метров,

– говорит председатель союза.

Какие еще мероприятия будут проводить

Раз в год в домах в соответствии с требованиями и рекомендациями заводов-производителей осуществляется техобслуживание газового оборудования:

чистка горелок;

регулирование режимов работы;

проверку автоматики безопасности;

проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

проверка работы сигнализаторов загазованности помещений.

Пока неизвестно, по какому тарифу будет рассчитываться стоимость этих услуг.

Напомним! Раньше мы рассказывали, что в ноябре этого года поднимутся цены на некоторые коммунальные услуги. Неизменными останутся цены на газ, водоснабжение и водоотвод.