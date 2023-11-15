За что будет "третья платежка"
Новый тариф будет касаться технического осмотра и защиты газовых сетей от аварийных ситуаций. Каждый год специалисты должны контролировать газопроводы:
- проверять доступ;
- состояние окрашивания и крепления;
- наличие футляров в местах, где газопровод проходит через здание;
- проверять уплотнение межтрубного пространства;
- очищать его от грязи;
- восстанавливать, если нужно.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что в многоквартирных домах это делается дважды в год, особенно до начала и после окончания отопительного сезона. Проверяется герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, а также обнаруживают и устраняют утечки газа с помощью приборов или мыльной эмульсии:
Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже – всего 1 раз в год. Один раз в 3 года (именно в межотопительный период) в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов. А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только тогда, если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 метров,
– говорит председатель союза.
Какие еще мероприятия будут проводить
Раз в год в домах в соответствии с требованиями и рекомендациями заводов-производителей осуществляется техобслуживание газового оборудования:
- чистка горелок;
- регулирование режимов работы;
- проверку автоматики безопасности;
- проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка работы сигнализаторов загазованности помещений.
Пока неизвестно, по какому тарифу будет рассчитываться стоимость этих услуг.