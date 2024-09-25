Намагаються реанімувати: чи справді російський "Газпром" уже приречений

Понад 11 європейських країн подали позови проти російського "Газпрому" через порушення газових контрактів. Їх загальна сума досягла понад 20,6 мільярдів доларів.

Проте Росія намагається реанімувати постачання газу до Європи. Ситуація доволі складна. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц допоміг 24 Каналу розібратися у цій ситуації.

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Чи справді російський "Газпром" приречений

Ліпсіц розповів, що наразі немає санкції, які забороняють постачання російського газу в Європу. Попередньо, їх мають запровадити аж у 2027 році. Зараз є певні обмеження лише щодо скрапленого газу. Трубопровідний – росіяни можуть і надалі продавати.

Саме Росія припинила поставки газу, щоб змусити Європу відмовитися від підтримки України. Тобто країна-агресорка порушила газові контракти, і тепер їй буде доволі складно аргументувати в суді, чому вона пішла на це.

Її можуть покарати. Гроші знайде державний бюджет. Але 20,6 мільярда доларів – серйозна сума. Це практично 2 трильйони рублів, згідно з нинішнім курсом. Це потужний удар. Приблизно 1/18 російського бюджету. Немалі кошти,

– наголосив Ігор Ліпсіц.

Тому росіяни пробують різними специфічними методами врятуватися ситуацію. З одного боку, скоротити податки на "Газпром". З іншого – забрати більше прибутку в "Газпрому" у вигляді дивідендів.

Установа все одно не отримуватиме прибутку для власного розвитку. Те, що "Газпром" отримає як прибуток за зменшення податків, у нього заберуть як дивіденди. Оскільки держава є найбільшим акціонером "Газпрому",

– пояснив доктор економічних наук.