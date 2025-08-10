Лідери низки європейських країн зробили заяву стосовно їхньої позиції про мир в Україні. Вони наголосили, що продовжать підтримувати нашу державу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політиків.

Як у ЄС реагують на переговори США і Росії

Макрон, Мелоні, Мерц, Туск, Стармер, фон дер Ляєн і Стубб наголосили: продовжують твердо стояти на боці України.

"Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси", – ідеться в документі.

Європа продовжить тісно співпрацювати з Трампом і Зеленським "заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки".

Україна має свободу вибору щодо власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів,

– сказано там.

У ЄС переконані, що успішно спрацювати може лише підхід, який поєднає активну дипломатію, підтримку України і тиск на Росію. Такий підхід підтримають дипломатично. Санкції з Росії не зніматимуть, а військова та фінансова підтримка України триватиме.

Також єврочиновники розуміють: мають бути "надійні і достовірні гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність".