Назвали умову: 7 лідерів Європи виклали звернення на тлі майбутніх перемовин Трампа і Путіна
- Лідери європейських країн заявили про підтримку України та наголосили на єдності Європи.
- ЄС планує продовжувати дипломатію, підтримку України та тиск на Росію, не знімаючи санкцій і надаючи військову та фінансову допомогу Україні.
- Європейські лідери наполягають на тому, що переговори можуть відбуватися лише за умови припинення вогню, і підкреслили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.
Лідери низки європейських країн зробили заяву стосовно їхньої позиції про мир в Україні. Вони наголосили, що продовжать підтримувати нашу державу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політиків.
Як у ЄС реагують на переговори США і Росії
Макрон, Мелоні, Мерц, Туск, Стармер, фон дер Ляєн і Стубб наголосили: продовжують твердо стояти на боці України.
"Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси", – ідеться в документі.
Європа продовжить тісно співпрацювати з Трампом і Зеленським "заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки".
Україна має свободу вибору щодо власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів,
– сказано там.
У ЄС переконані, що успішно спрацювати може лише підхід, який поєднає активну дипломатію, підтримку України і тиск на Росію. Такий підхід підтримають дипломатично. Санкції з Росії не зніматимуть, а військова та фінансова підтримка України триватиме.
Також єврочиновники розуміють: мають бути "надійні і достовірні гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність".