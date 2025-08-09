Як відреагували у Європі на майбутній саміт президентів США та Росії, читайте на 24 Каналі.

Як у Європі реагують на зустріч Трампа та Путіна?

Президент Франції Емануель Макрон 7 серпня писав, що мав довгу розмову з президентом Зеленським та кількома європейськими лідерами після розмови Віткоффа з Путіним і заяв про майбутню зустріч Трампа та Путіна.

Я підтвердив президенту України повну підтримку Францією встановлення припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо міцного та довгострокового рішення, яке б захищало законні права України та гарантувало її безпеку та безпеку всіх європейців,

– написав Макрон.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поки не відреагував безпосередньо на майбутню зустріч Трампа та Путіна, але речник зауважив, що він привітав бажання президента США "покласти край цій варварській війні". Він також підтримує Зеленського у тому, що на Росію потрібно продовжувати тиснути.

Підтримку справедливому миру в Україні також висловили міністри закордонних справ країн Балтії і Чехії.

Зокрема, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що підтримує Україну, її суверенітет та територіальну цілісність.

"Якщо кордони можна змінювати силою, ніхто не може почуватися в безпеці. Якщо народи можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, ніхто не є вільним", – написав він на своїй сторінці в X.

Тсахкна додав, що його країна не буде "винагороджувати агресію", а Україна може бути впевнена у "незмінній підтримці у досягненні справедливого і тривалого миру".

Очільниця дипломатії Латвії Байба Браже оцінила зусилля Трампа зупинити агресію Росії проти України, але водночас наголосила на важливості "справедливого, тривалого і гідного миру", якого прагне світ, а найбільше українці.

Такий мир повинен передбачати участь України та поважати її суверенітет і територіальну цілісність. Росія не повинна бути винагороджена за агресію,

– написала вона на своїй сторінці в X.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс також наголосив, що кордони, суверенітет і незалежність України "не підлягають обговоренню". Він запевнив, що його країна підтримує зусилля з досягнення "справедливого та тривалого миру в Україні на основі міжнародного права".

"Від Луганська до Криму – кожен сантиметр належить суверенній державі Україна, яка бореться за свою свободу", – додав він в X.

А його колега із Чехії Ян Ліпавський зауважив, що Росія не змогла захопити Україну "ані за три дні, ані за три роки", а погодитися на переговори її змусили "підтримка України, санкції та українська мужність".

Україна повинна залишитися вільною. Державні кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Володимир Путін. Чехія хоче миру, але з його формою завжди має погодитися насамперед Україна,

– написав він в X.

Нагадаємо, що у Єврокомісії також наголошували, що підтримуватимуть незалежні рішення України.