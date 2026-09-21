Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" після успіху на земельних виборах закликала уряд відновити діалог із Кремлем. Співголова політсили Тіно Хрупалла заявив, що канцлер Фрідріх Мерц має особисто поїхати до Москви для переговорів.

Про це повідомляє видання DW.

Як ультраправі сили закликають Мерца відновити переговори з Росією?

Під час пресконференції в Берліні очільник АдН назвав результати місцевого голосування у трьох федеральних землях чітким сигналом виборців на користь дипломатії. За його словами, Німеччина має негайно припинити розкручування ескалації та нарощування озброєнь.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повинен нарешті поїхати і до Москви, і провести там переговори,

– заявив Тіно Хрупалла.

Він додав, що припинення війни Росії проти України та відновлення діалогу необхідні для того, щоб Німеччина змогла зосередитися на вирішенні власних внутрішніх проблем.

Успіх на виборах та ізоляція в Бундестазі

Вимоги ультраправих лунають на тлі їхніх високих результатів на виборах на сході країни. У Мекленбурзі-Передній Померанії АдН посіла перше місце з результатом понад 38% голосів, тоді як Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца набрав лише 4,9% і не пройшов до земельного парламенту.

Раніше політсила також здобула переконливу перемогу в Саксонії-Ангальт та покращила позиції в Берліні. Попри це, інші німецькі партії відмовляються входити в коаліцію з АдН, оскільки у 2025 році Федеральне відомство з охорони конституції зарахувало її до правоекстремістських об'єднань.

Контакти з Кремлем та енергетичні плани

Інша співголова партії Аліс Вайдель висловила прагнення залучити Росії до каналу переговорів зі США. Вона вказала на важливість відносин з Вашингтоном та нагадала про переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у 2025 році, назвавши АдН надійним партнером для обох сторін.

Водночас речник АдН у Бундестазі з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр вже обговорював у Росії з керівництвом Газпрому відновлення постачання газу. За даними агентства Reuters, на весну 2027 року ультраправі також планують зустріч із радником президента Росії Кирилом Дмитрієвим.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, керівництво АдН одночасно виступає за повне припинення військової допомоги Києву.

Тим часом представники Зелених та ХДС гостро критикують плани щодо повернення російського газу, називаючи це зрадою національних інтересів.