Об этом сообщает издание DW.

Как ультраправые силы призывают Мерца возобновить переговоры с Россией?

Во время пресс-конференции в Берлине лидер АдН назвал результаты местных выборов в трех федеральных землях четким сигналом избирателей в пользу дипломатии. По его словам, Германия должна немедленно прекратить эскалацию конфликта и наращивание вооружений.

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен наконец-то поехать и в Москву, и провести там переговоры,

– заявил Тино Хрупалла.

Он добавил, что прекращение войны России против Украины и возобновление диалога необходимы для того, чтобы Германия смогла сосредоточиться на решении собственных внутренних проблем.

Успех на выборах и изоляция в Бундестаге

Требования ультраправых звучат на фоне их высоких результатов на выборах на востоке страны. В Мекленбурге-Передней Померании "АдН" заняла первое место с результатом более 38% голосов, тогда как Христианско-демократический союз Фридриха Мерца набрал лишь 4,9% и не прошел в земельный парламент.

Ранее эта политическая сила также одержала убедительную победу в Саксонии-Анхальт и укрепила свои позиции в Берлине. Несмотря на это, другие немецкие партии отказываются вступать в коалицию с АдН, поскольку в 2025 году Федеральное ведомство по защите конституции отнесло ее к правоэкстремистским объединениям.

Контакты с Кремлем и планы в области энергетики

Другая сопредседатель партии Алиса Вайдель выразила стремление привлечь Россию к переговорам с США. Она указала на важность отношений с Вашингтоном и напомнила о переговорах с вице-президентом США Джей Ди Венсом в 2025 году, назвав АдН надежным партнером для обеих сторон.

В то же время представитель АдН в Бундестаге по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер уже обсуждал в России с руководством "Газпрома" возобновление поставок газа. По данным агентства Reuters, весной 2027 года ультраправые также планируют встречу с советником президента России Кириллом Дмитриевым.

Как уже сообщалось на нашем сайте, руководство АдН одновременно выступает за полное прекращение военной помощи Киеву.

Между тем представители "Зеленых" и ХДС резко критикуют планы по возобновлению поставок российского газа, называя это предательством национальных интересов.