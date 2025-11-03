Олігарх Бабіш проти снарядів і зброї для України: чи стане Чехія другою Угорщиною

У Чехії мільярдер, лідер партії "Акція незадоволених громадян", Андрей Бабіш почав формувати новий уряд. Президент країни Петр Павел наголошує: нова команда має поважати принципи демократії. Сам Бабіш виступає за скорочення допомоги для України й посилення позиції щодо мігрантів в ЄС.

Що принесли результати виборів, чого чекати від Бабіша та чи продовжуватиме України отримувати снаряди від Чехії – читайте в матеріалі 24 Каналу. У цьому нам допомогли розібратися чеські експерти: директор з досліджень Інституту міжнародних відносин у Празі Ян Коварж та аналітик празького аналітичного центру Institute for Politics and Society Карел Сал.

До теми Антиукраїнський блок Угорщини, Чехії і Словаччини: для чого це Орбану і як реагувати Україні

Коаліція Бабіша – хто туди увійде?

Парламентські вибори в Чехії відбулися ще на початку жовтня: тоді перше місце отримала партія "Акція незадоволених громадян" (ANO) на чолі з мільярдером Андреєм Бабішем (близько 35% голосів).

Друге місце посіла коаліція Spolu чинного прем’єр-міністра Петра Фіали, яка здобула близько 23% голосів.

Центристська ліберальна партія "Мери і незалежні" (STAN) отримала понад 11%,

"Чеська піратська партія" – 8,7%, ультраправа "Свобода і пряма демократія" (SPD) – 7,9%,

а новий рух "Автомобілісти за себе" – майже 7%.

27 жовтня президент Чехії Петр Павел доручив мільярдеру Андрею Бабішу сформувати новий уряд. Очільник Чехії закликав можливого майбутнього прем’єра представити команду, що "жодним чином не послабить принципи демократичної держави, закріплені в Конституції Чеської Республіки".

За даними ЗМІ, Бабіш уже розпочав переговори з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (SPD) та правопопулістським рухом "Автомобілісти за себе". У соцмережі X політик заявив, що планує сформувати уряд до середини грудня.

Очікується, що спільна програма цих партій передбачатиме збільшення бюджетних витрат, скорочення військової підтримки України та жорсткішу позицію щодо міграційної й кліматичної політики ЄС.



Андрей Бабіш / Фото EPA

Директор з досліджень Інституту міжнародних відносин у Празі Ян Коварж у коментарі 24 Каналу зазначив, що підсумки виборів у Чехії свідчать про подальший зсув країни вправо – навіть попри те, що чеський парламент і без того залишається одним із найправіших у Європі.

Ян Коварж Директор з досліджень Інституту міжнародних відносин у Празі Найважливіше, на мою думку, — це те, що ми чітко бачимо поляризацію суспільства. У багатьох європейських країнах сформувалися два табори й один проміжний, який коливається то в один, то в інший бік. Це і призводить до змін урядів — то в один бік, то в інший. У Чехії ж це рух від правих до ще правіших, але все одно це зміна. Отже, така глибока поляризація і боротьба за «середній табір» характерні не лише для Чехії — так само і в Польщі, і в інших країнах Європи.

Що треба знати про Андрея Бабіша і звідки в нього стільки мільярдів?

Бабіш – чеський олігарх словацького походження, який зробив кар’єру ще в 1990-х роках, під час економічної трансформації після розпаду Чехословаччини. Тоді він заснував компанію Agrofert, що починала як торгове підприємство з продажу добрив, а згодом перетворилася на потужний конгломерат із понад 250 компаній у сільському господарстві, харчовій і хімічній промисловості, а також у сфері медіа.

У 2010-х роках Agrofert активно отримувала дотації від Європейського Союзу – за оцінками, понад 20 мільярдів чеських крон, або близько 800 мільйонів євро. Згодом Бабіш почав скуповувати впливові медіа, що посилило його публічну присутність і викликало порівняння з італійським прем'єром Сільвіо Берлусконі.



Нині його статки оцінюються приблизно у 4,5 мільярда доларів, що забезпечує йому місце серед тисячі найбагатших людей світу.

У політику Бабіш прийшов у 2011 році, створивши рух "Акція незадоволених громадян". Він позиціонував себе як борця з корупцією, який протистоїть "старим політичним елітам". Його антисистемна риторика швидко здобула популярність на тлі розчарування виборців у традиційних партіях.

У 2014 – 2017 роках Бабіш обіймав посаду міністра фінансів, а згодом – прем’єр-міністра Чехії (2017 – 2021). Проте його політична кар’єра неодноразово опинялася під тиском скандалів. Найбільш резонансною стала справа Stork’s Nest: політика звинувачували у незаконному отриманні близько 2 мільйонів євро субсидій ЄС на будівництво конференц-центру поблизу Праги. Хоча суд пізніше зняв із нього обвинувачення, справа суттєво підірвала його репутацію і стала причиною, чому багато партій відмовляються вступати з ним у коаліцію.

Зверніть увагу! Однією з ключових проблем для повернення Бабіша у велику політику залишається питання конфлікту інтересів. За чеським законодавством, державні посадовці не можуть володіти бізнесом, якщо це створює можливість для зловживань.



Під час першого прем’єрського терміну Бабіш передав Agrofert у трастові фонди, щоб формально дистанціюватися від бізнесу. Однак його критики називають цей крок "косметичним" і наполягають, що реальний контроль над компанією залишився у його руках.

Президент Петр Павел уже повідомив, що консультується з юристами, аби визначити, чи може конфлікт інтересів Бабіша стати підставою для відмови в його призначенні. Сам політик запевняє, що "розв'яже питання конфлікту інтересів", утім, не уточнює, як саме.



Петер Павел і Андрей Бабіш / Фото Ludvík Hradilek, Deník N

Що говорив Бабіш про Україну і що буде з підтримкою від Чехії?

Медіа пов’язують Бабіша з угорським прем’єром Віктора Орбана та словацьким лідером Робертом Фіцо – двома найгучнішими критиками західної підтримки України. Разом із ними Бабіш став співзасновником ультраправої групи "Патріоти Європи" в Європарламенті, яка виступає за "національний суверенітет" держав-членів і часто просуває євроскептичні меседжі.

Як і його союзники, Бабіш закликає "шукати дипломатичні рішення" замість постачання зброї Україні, виступає проти активної військової допомоги та скептично оцінює перспективи українського членства в ЄС. На практиці така позиція збігається з інтересами Кремля, адже обмеження підтримки Києва послаблює обороноздатність України й посилює позиції Росії у війні.

Показово, що перші заяви Бабіша після виборів також лунали в тоні Орбана й Фіцо.

Україна не готова до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС. ЄС допомагає Україні, і це передбачено у європейському бюджеті, і ми платимо багато грошей до європейського бюджету, таким чином ми продовжимо допомагати,

– вважає Андрей Бабіш.

Ще під час передвиборчої кампанії Бабіш однозначно заявляв, що Чехія має ставити власні національні інтереси вище за допомогу Україні.

Він не підтримує вступ України до ЄС і критично ставиться до празької програми постачання боєприпасів до Києва, яка щороку доставляє мільйони артилерійських снарядів, необхідних для оборони від російської агресії.

Для України ця ініціатива приносила значні внески: навесні Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року Україна розраховує отримати близько 1,8 мільйона артилерійських снарядів саме через цю ініціативу.

Бабіш же пропонує скасувати національну програму Чехії та передати її координацію на рівень НАТО. Водночас він не виступає за повне припинення військової допомоги: його позиція передбачає, що Чехія залишатиметься посередником і спостерігачем, а питання постачання зброї координуватиметься на рівні НАТО та ЄС.

Ми не дамо Україні жодної крони (з бюджету – 24 Канал) на зброю. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомогли Україні безпосередньо, а тепер їй допомагатимуть через ЄС,

– сказав в одній зі своїх заяв Бабіш.

Аналітик Ян Коварж прогнозує, що Чехія може дещо пом’якшити свою підтримку України, але радикальних змін не буде. Активний голос Праги в ЄС у питанні допомоги Києву, ймовірно, стане менш виразним — країна продовжить підтримувати Україну, але вже не так публічно і рішуче.

Ян Коварж Директор з досліджень Інституту міжнародних відносин у Празі Щодо снарядної ініціативи Коварж допускає її можливе продовження. За його словами, під час передвиборчої кампанії партія Бабіша визнавала, що сама ідея програми є корисною, але "хтось на цьому наживається". Мовилося про окремих бізнесменів, зокрема голову Czechoslovak Group Штерната, який заробляє на цьому значні кошти – і такий стан справ Бабіш категорично не підтримує.



Тому, замість того щоб казати: "Припинимо підтримку України", він (Бабіш – 24 Канал) почав говорити: "Ми розслідуємо зловживання всередині країни". Минулого тижня він повторив цю ж думку – не сказав, що ініціатива має бути зупинена, а лише що потрібно "зробити її прозорішою". Його заступник (Карел – 24 Канал) Гавлічек сказав те саме.

Аналітик наголошує, що Бабіш навряд чи піде на відверто проросійську позицію: зупинка програми з постачання боєприпасів фактично стала б сигналом на користь Кремля. Його електорат переважно не підтримує проросійські настрої. Натомість критика цієї ініціативи звучить здебільшого з технократичної перспективи – мовляв, слід покращити управління та підвищити прозорість. Втім, певний рівень закритості в таких програмах неминучий і є їхньою суттю.

Інакше кажучи, ініціатива не завершиться. Буде трохи шуму, заяв про "нові правила", але конкретики не буде. На практиці все залишиться майже як зараз – можливо, із мінімальними внутрішніми змінами, які вони подадуть як "реформи",

– прокоментував Ян Коварж.

Водночас Карел Сал, аналітик празького аналітичного центру Institute for Politics and Society, пов’язаного з рухом ANO Андрея Бабіша, має менш позитивні для України прогнози. Він фактично повторює лінію офіційних заяв партії щодо майбутнього снарядної ініціативи.

Карел Сал аналітик празького аналітичного центру Institute for Politics and Society Буде тиск на те, щоб перевести чеську ініціативу з боєприпасами під крило НАТО – це має зробити всю операцію ефективнішою та зменшити ризик того, що Чехія стане однією з потенційних цілей російських ворожих дій.

За його словами, в разі прем’єрства Бабіша Чехія буде підтримувати мирні ініціативи Дональда Трампа і проявлятиме скепсис щодо подальшої військової допомоги Україні. Водночас очікується, що Прага зосередиться на економічній співпраці та участі у післявоєнній відбудові країни.

Орбан планує антиукраїнський блок в ЄС

Як пише Politico із посиланням на радника Віктора Орбана, Угорщина прагне координувати дії з Чехією та Словаччиною для формування в ЄС блоку, скептично налаштованого щодо підтримки України. Прем’єр Віктор Орбан розраховує на співпрацю з Андреєм Бабішем, а також зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо, щоб узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС.

Ян Коварж вважає, що Чехія навряд чи стане "другою Угорщиною", чи "другою Словаччиною". І на це є низка причин.

"По-перше, ми вже майже позбулися енергетичної залежності від Росії, на відміну від цих країн. По-друге, у нас немає тієї антиєвропейської боротьби з Брюсселем, яка є в них. Тому я не очікую, що Чехія почне блокувати санкційні пакети чи інші рішення ЄС щодо України", – підсумував аналітик.