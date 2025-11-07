Тривожна новина: чому зміна влади в Чехії важлива для України та до чого тут Орбан

Андрей Бабіш повертається до влади в Чехії: цього разу політик очолив уряд, який дедалі більше схиляється до правих поглядів. Такі зміни можуть стати тривожними для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Читайте також Антиукраїнський блок Угорщини, Чехії і Словаччини: для чого це Орбану і як реагувати Україні

Як може змінитися політика Чехії щодо України?

Хоча Андрей Бабіш, який уже обіймав посаду прем'єр-міністра у 2017 – 2021 роках, завжди вів кампанію як популіст, його партія ANO за своєю ідеологією є центристською.

Водночас 3 листопада він уклав коаліційну угоду з двома меншими, радикальнішими партіями: націоналістичною "Свобода і пряма демократія" (SPD) під керівництвом Томіо Окамури, а також партією "Автомобілісти для себе".

Бабіш поділяє позицію "Автомобілістів" щодо скорочення кліматичних заходів, проте не має наміру дозволяти SPD проводити свої референдуми.

Одним із головних питань також залишається його ставлення до допомоги Україні. Під час виборчої кампанії політик критикував щедрість попереднього уряду і заявив, що чеську програму закупівлі боєприпасів для України слід передати під управління НАТО.

Попри це, його позиція загалом узгоджується з проукраїнським курсом ЄС. Водночас SPD повторює кремлівські тези.

До чого тут Угорщина?

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан прагне залучити Чехію до антиукраїнського альянсу в Центральній Європі.

Протягом багатьох років політик розпалює невдоволення угорців витратами на підтримку України у війні з Росією. Орбан намагається знайти союзників серед країн Вишеградської четвірки – Чехії, Польщі та Словаччини.

Втім, саме Угорщина зробила для України найменше. Чехія, до прикладу, прийняла найбільшу кількість українських біженців на душу населення – до 600 тисяч у країні з 11 мільйонами мешканців. Польща витрачає близько 5% ВВП на допомогу Україні та її громадянам, які перебувають на території країни.

Орбан же неодноразово накладав вето на фінансову допомогу ЄС Україні. Також він блокує просування процесу вступу України до Євросоюзу.

За словами авторів матеріалу, Польща залишається одним із найвідданіших союзників України в ЄС – навіть її популістська опозиція відмовляється підтримувати позицію Угорщини. Водночас Орбан сподівається на більш сприятливу співпрацю з іншими двома членами Вишеградської групи.

Що відбувається в Чехії: коротко