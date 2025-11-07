Тревожная новость: почему смена власти в Чехии важна для Украины и при чем здесь Орбан

Андрей Бабиш возвращается к власти в Чехии: на этот раз политик возглавил правительство, которое все больше склоняется к правым взглядам. Такие изменения могут стать тревожными для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Читайте также Антиукраинский блок Венгрии, Чехии и Словакии: для чего это Орбану и как реагировать Украине

Как может измениться политика Чехии в отношении Украины?

Хотя Андрей Бабиш, который уже занимал должность премьер-министра в 2017 – 2021 годах, всегда вел кампанию как популист, его партия ANO по своей идеологии является центристской.

В то же время 3 ноября он заключил коалиционное соглашение с двумя меньшими, более радикальными партиями: националистической "Свобода и прямая демократия" (SPD) под руководством Томио Окамуры, а также партией "Автомобилисты для себя".

Бабиш разделяет позицию "Автомобилистов" по сокращению климатических мероприятий, однако не намерен позволять SPD проводить свои референдумы.

Одним из главных вопросов также остается его отношение к помощи Украине. Во время избирательной кампании политик критиковал щедрость предыдущего правительства и заявил, что чешскую программу закупки боеприпасов для Украины следует передать под управление НАТО.

Несмотря на это, его позиция в целом согласуется с проукраинским курсом ЕС. В то же время SPD повторяет кремлевские тезисы.

При чем здесь Венгрия?

Премьер Венгрии Виктор Орбан стремится привлечь Чехию к антиукраинский альянс в Центральной Европе.

В течение многих лет политик разжигает недовольство венгров расходами на поддержку Украины в войне с Россией. Орбан пытается найти союзников среди стран Вышеградской четверки – Чехии, Польши и Словакии.

Впрочем, именно Венгрия сделала для Украины меньше всего. Чехия, к примеру, приняла наибольшее количество украинских беженцев на душу населения – до 600 тысяч в стране с 11 миллионами жителей. Польша тратит около 5% ВВП на помощь Украине и ее гражданам, которые находятся на территории страны.

Орбан же неоднократно накладывал вето на финансовую помощь ЕС Украине. Также он блокирует продвижение процесса вступления Украины в Евросоюз.

По словам авторов материала, Польша остается одним из самых преданных союзников Украины в ЕС – даже ее популистская оппозиция отказывается поддерживать позицию Венгрии. В то же время Орбан надеется на более благоприятное сотрудничество с другими двумя членами Вышеградской группы.

Что происходит в Чехии: кратко