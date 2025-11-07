Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.
Как может измениться политика Чехии в отношении Украины?
Хотя Андрей Бабиш, который уже занимал должность премьер-министра в 2017 – 2021 годах, всегда вел кампанию как популист, его партия ANO по своей идеологии является центристской.
В то же время 3 ноября он заключил коалиционное соглашение с двумя меньшими, более радикальными партиями: националистической "Свобода и прямая демократия" (SPD) под руководством Томио Окамуры, а также партией "Автомобилисты для себя".
Бабиш разделяет позицию "Автомобилистов" по сокращению климатических мероприятий, однако не намерен позволять SPD проводить свои референдумы.
Одним из главных вопросов также остается его отношение к помощи Украине. Во время избирательной кампании политик критиковал щедрость предыдущего правительства и заявил, что чешскую программу закупки боеприпасов для Украины следует передать под управление НАТО.
Несмотря на это, его позиция в целом согласуется с проукраинским курсом ЕС. В то же время SPD повторяет кремлевские тезисы.
При чем здесь Венгрия?
Премьер Венгрии Виктор Орбан стремится привлечь Чехию к антиукраинский альянс в Центральной Европе.
В течение многих лет политик разжигает недовольство венгров расходами на поддержку Украины в войне с Россией. Орбан пытается найти союзников среди стран Вышеградской четверки – Чехии, Польши и Словакии.
Впрочем, именно Венгрия сделала для Украины меньше всего. Чехия, к примеру, приняла наибольшее количество украинских беженцев на душу населения – до 600 тысяч в стране с 11 миллионами жителей. Польша тратит около 5% ВВП на помощь Украине и ее гражданам, которые находятся на территории страны.
Орбан же неоднократно накладывал вето на финансовую помощь ЕС Украине. Также он блокирует продвижение процесса вступления Украины в Евросоюз.
По словам авторов материала, Польша остается одним из самых преданных союзников Украины в ЕС – даже ее популистская оппозиция отказывается поддерживать позицию Венгрии. В то же время Орбан надеется на более благоприятное сотрудничество с другими двумя членами Вышеградской группы.
Что происходит в Чехии: кратко
Парламентские выборы в Чехии состоялись еще в начале октября: тогда первое место получила партия "Акция недовольных граждан" (ANO) во главе с миллиардером Андреем Бабишем (около 35% голосов). 27 октября президент Чехии Петр Павел поручил миллиардеру Андрею Бабишу сформировать новое правительство.
Директор по исследованиям Института международных отношений в Праге Ян Коварж в комментарии 24 Каналу отметил, что итоги выборов в Чехии свидетельствуют о дальнейшем смещении страны вправо – даже несмотря на то, что чешский парламент и без того остается одним из самых правых в Европе.
Одной из ключевых проблем для возвращения Бабиша в большую политику остается вопрос конфликта интересов. По чешскому законодательству, государственные чиновники не могут владеть бизнесом, если это создает возможность для злоупотреблений.