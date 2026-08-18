Грецький балкер атакували дрони у Чорному морі: на борту спалахнула пожежа

У Чорному морі у вівторок, 18 серпня, на грецькому балкері під прапором Ліберії спалахнула пожежа після атаки дронів. Судно перебувало біля російського Новоросійська.

Про це повідомляє Reurters.

Що відомо про пожежу на судні?

Балкер зазнав атаки дронів у Чорному морі, після чого на борту виникла пожежа. Судно перебувало неподалік від Новоросійська – приблизно за 30 кілометрів від російського порту.

Точні обставини атаки, зокрема тип дрона та характер пошкоджень балкера, наразі не уточнюються. Водночас відомо, що ніхто з членів екіпажу не постраждав. Людей із судна успішно евакуювали.

Нагадаємо, увечері 16 серпня грецький танкер Skiros також опинився під атакою безпілотника в Чорному морі неподалік Новоросійська. За даними Bloomberg, судно незадовго до цього завантажило російську нафту на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC). Тобто на момент атаки танкер уже вийшов із району завантаження з російським вантажем на борту.

Skiros – танкер класу Suezmax, який може перевозити близько 1 мільйона барелів нафти. CPC переважно використовується для експорту казахстанської нафти, однак цього разу вантаж на Skiros, за даними Bloomberg, був саме російського походження.

За інформацією грецьких медіа, внаслідок удару на судні спалахнула невелика пожежа. Екіпаж зміг самостійно впоратися із займанням; повідомлень про постраждалих або витік нафти не надходило. Водночас окремі профільні видання повідомляли, що судно отримало пошкодження в районі містка.

Це була перший удар на судно, яке обслуговувало цей термінал, приблизно за три тижні. Водночас сама атака відбулася на тлі серії ударів по Новоросійську. 14 серпня після атаки дронів російський термінал Шесхаріс тимчасово припинив приймати нафту через заповнення резервуарів, а навантаження танкерів було призупинене. Його роботу відновили вже 16 серпня.

Новоросійськ має велике значення для експорту нафти: через порт проходять російські сорти Urals і Siberian Light, а також казахстанська KEBCO. Потужність нафтового напрямку порту становить близько 700 тисяч барелів на добу, тому атаки в цьому районі створюють ризики не лише для Росії, а й для міжнародних поставок нафти.