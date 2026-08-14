14 серпня експорт сирої нафти з термінала "Шесхаріс" у чорноморському порту Новоросійськ призупинили. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Чому зупинка "Шесхаріс" є важливою?

У п'ятницю адміністрація Новоросійська вкотре оголосила повітряну тривогу через загрозу безпілотників у районі порту.

За словами одного з джерел, один із танкерів, який мав завантажити нафту в порту, рано-вранці вийшов у відкрите море після спроби атаки дронів на термінал.

У результаті цієї атаки в порту призупинили завантаження сирої нафти та припинили її приймання на термінал, оскільки резервуари для зберігання були повністю заповнені.

Нагадаємо, що термінал Шесхаріс, через який щодня проходить близько 700 тисяч барелів нафти, є головним російським нафтовим експортним об'єктом на Чорному морі. Його зупинка посилює тиск на російську енергетичну інфраструктуру, яка останніми місяцями неодноразово зазнавала атак.

Зазначимо, що зупинці терміналу "Шесхаріс" передували кілька місяців високих обсягів експорту нафти.

Так, у липні через Новоросійськ експортували майже 1 мільйон барелів нафти на добу, а в червні – близько 800 тисяч барелів на добу.

Через Новоросійськ Росія експортує нафту марки Urals, казахстанську суміш KEBCO та Siberian Light.

Це вже не перший випадок перебоїв з експортом нафти з російського узбережжя Чорного моря.

Минулого місяця українські дрони тимчасово зупинили відвантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (СРС) поблизу Новоросійська. Це скоротило експорт нафти CPC Blend і вплинуло на постачання великим покупцям, зокрема Туреччині.

До слова, внаслідок однієї з наймасштабніших атак на Новоросійськ 12 серпня там зупинили роботу трьох зернових терміналів. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал, Новоросійський комбінат хлібопродуктів та КСК. Разом вони можуть перевалювати близько 26,1 мільйона тонн зерна на рік.

Через зупинку роботи можуть виникнути проблеми з експортом російського зерна через Чорне море, оскільки порт у Новоросійську є одним із ключових для таких поставок.