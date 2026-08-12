Що сталося з російськими зерновими терміналами

Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, і більшість її експорту здійснюється через чорноморські порти, зокрема Новоросійськ, про що пише Reuters.

Минулого місяця головна російська лобістська організація зернової галузі попередила, що українські атаки безпілотників найближчим часом можуть призвести до припинення експорту зерна через Чорне море, що спричинить:

зростання цін;

дефіцит продовольства в Африці та на Близькому Сході.

Одне з галузевих джерел повідомило, що Новоросійський зерновий термінал, експортна потужність якого становить 8,5 мільйона метричних тонн на рік, призупинив роботу, а оцінка завданих збитків триває.

Представник Demetra Holding, яка володіє терміналом, лише повідомив, що об'єкт зазнав невизначених пошкоджень, і відмовився від подальших коментарів.

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NKHP – ще один великий зерновий термінал у Новоросійську з експортною потужністю 7,1 мільйона метричних тонн на рік – також зазнав пошкоджень і призупинив роботу. Компанія OZK, його основний власник, заявила, що об'єкт було пошкоджено, але ніхто не постраждав. У компанії зазначили, що нададуть додаткову інформацію, щойно вона стане доступною.

Нагадаємо, що Росія може зафіксувати найнижчі обсяги експорту пшениці за майже десятиліття. А точніше – з 2017 року.

Сама ж Росія посилила удари по цивільних суднах в портовому вузлі Одеси. Під загрозою – експорт приблизно половини прогнозованого цьогорічного врожаю.