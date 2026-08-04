Що відбувається з експортом зерна в Україні

Значний обсяг продукції – понад 30 мільйонів тонн – не буде експортований на міжнародні ринки, якщо цю проблему не вдасться вирішити, про що пише Reuters.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, у липні було зафіксовано:

35 атак на судна в портах;

22 атаки на судна в морі;

а також 67 ударів по портовій інфраструктурі.

Унаслідок цього судновласники призупинили заходи своїх суден до портів навколо Одеси. Москва стверджує, що завдає ударів лише по об'єктах, пов'язаних із військовою діяльністю. Водночас Росія, найбільший у світі експортер пшениці, також повідомляє про атаки на власну аграрну експортну інфраструктуру та комерційні судна в Чорному морі останніми тижнями.

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, українські виробники вже відчувають наслідки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ситуація є надзвичайно складною. У певних аспектах вона навіть важча, ніж у березні – квітні 2022 року,

– сказав міністр.

Він також додав, що прямі втрати аграрного сектору України цього року можуть становити від 1,5 до 3 мільярдів доларів.

У вівторок уряд України ухвалив рішення скоригувати мінімальні експортні ціни – це став перший екстрений крок для підтримки фермерів. За словами Висоцького, основними альтернативними маршрутами експорту є Дунай, залізниця та автомобільні перевезення. Але через історично низький рівень води в Дунаї, спричинений посухою, річковий шлях не зможе відігравати суттєвої ролі щонайменше до жовтня.

Для досягнення більш-менш стабільної роботи знадобиться щонайменше час до кінця літа. Навіть після цього вони зможуть забезпечити лише 50 – 55% місячної пропускної спроможності чорноморських портів, яка становить близько 6 мільйонів тонн.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів дійсно вже працює над диверсифікацією та відновленням логістичних маршрутів для українського експорту. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Сергій Корецький.

Зокрема, на тлі проблем, підприємства в Україні призупиняють свою роботу. Наголошується, що ситуація з блокадою портів у Чорному морі є критичною для українського бізнесу