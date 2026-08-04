Что происходит с экспортом зерна в Украине

Значительный объем продукции – более 30 миллионов тонн – не будет экспортирован на международные рынки, если эту проблему не удастся решить, о чем пишет Reuters.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в июле было зафиксировано:

35 атак на суда в портах;

22 атаки на суда в море;

а также 67 ударов по портовой инфраструктуре.

В результате судовладельцы приостановили заход своих судов в порты вокруг Одессы. Москва утверждает, что наносит удары только по объектам, связанным с военной деятельностью. В то же время Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, также сообщает об атаках на собственную аграрную экспортную инфраструктуру и коммерческие суда в Черном море в последние недели.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, украинские производители уже ощущают последствия.

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Ситуация чрезвычайно сложная. В некоторых аспектах она даже тяжелее, чем в марте–апреле 2022 года,

– сказал министр.

Он также добавил, что прямые потери аграрного сектора Украины в этом году могут составить от 1,5 до 3 миллиардов долларов.

Во вторник правительство Украины приняло решение скорректировать минимальные экспортные цены – это стало первым экстренным шагом для поддержки фермеров. По словам Высоцкого, основными альтернативными маршрутами экспорта являются Дунай, железная дорога и автомобильные перевозки. Но из-за исторически низкого уровня воды в Дунае, вызванного засухой, речной путь не сможет играть существенной роли как минимум до октября.

Для достижения более-менее стабильной работы потребуется как минимум время до конца лета. Даже после этого они смогут обеспечить лишь 50–55% месячной пропускной способности черноморских портов, которая составляет около 6 миллионов тонн.

Напомним, что Кабинет Министров действительно уже работает над диверсификацией и восстановлением логистических маршрутов для украинского экспорта. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

В частности, на фоне этих проблем предприятия в Украине приостанавливают свою работу. Отмечается, что ситуация с блокадой портов в Черном море является критической для украинского бизнеса