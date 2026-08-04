В результате удара пострадали трое членов экипажа. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Что говорят в Турции?

Министерство иностранных дел Турции призвало Украину и Россию принять немедленные меры для обеспечения безопасности судов в Черном море. Это произошло после того, как в результате атаки беспилотника у российского порта Новороссийск было повреждено грузовое судно, принадлежащее турецкой компании.

По данным СМИ, удар пришелся по носу судна, после чего на борту вспыхнул пожар. Всех 22 члена экипажа удалось успешно эвакуировать. Сообщается, что трое из них получили ранения.

В Генеральном управлении морских дел Турции уточнили, что в состав экипажа входили 13 турецких граждан, но ведомство не назвало виновных в этом нападении.

В Анкаре выразили глубокую обеспокоенность очередным инцидентом с гражданским транспортом и подчеркнули, что внимательно следят за состоянием здоровья своих граждан.

Что известно о проблемах России в Черном море?

Ночью 1 августа украинские военные применили средства поражения средней дальности в акваториях Черного и Азовского морей. Одним из ключевых результатов стало затопление подсанкционного российского контейнеровоза "Янина".

Также в России обострились проблемы с экспортом угля в Черном море из-за украинских атак. Количество судов для транспортировки сырья резко сократилось, а стоимость перевозок – подскочила.