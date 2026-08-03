Почему судов становится все меньше

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), по состоянию на 26 июля в Черном море работали лишь 97 балкеров, перевозящих российский уголь. Это на 21% меньше, чем месяц назад, и на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Коммерсант".

Одной из причин стало то, что страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в Азово-Черноморский бассейн, по причине высоких рисков.

Большие и средние балкеры все чаще переориентируются на другие маршруты.

В то же время часть малотоннажных судов, которые не могут работать в других акваториях, вообще вывели из эксплуатации до улучшения ситуации с безопасностью.

В результате российские экспортеры за последнюю неделю не заключили ни одной сделки по продаже угля через черноморские порты.

Как дорожает экспорт угля

Однако проблемы у России возникли не только в Черном море. Доступных судов для перевозки угля стало меньше и в районе Японского моря. Как следствие, это уже отразилось на стоимости фрахта.

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Перевозки судами класса Panamax грузоподъемностью около 80 тысяч тонн из порта Восточный за неделю подорожали на 5–10%, в зависимости от маршрута. Стоимость доставки выросла:

в Западную и Восточную Индию – до 21,8–23,8 доллара за тонну;

в Северный Китай – до 12,5 доллара за тонну;

в Южную Корею – до 11,5 доллара за тонну.

Подорожали и перевозки судами класса Handysize, грузоподъемность которых составляет около 40 тысяч тонн.

Аналитики отмечают, что нехватка судов вряд ли приведет к дефициту угля в Азии, однако может значительно ударить по российским экспортерам.

По оценкам экспертов, для покупателей российский уголь может подорожать на 10–15 долларов за тонну, тогда как рост стоимости фрахта снижает рентабельность экспорта и может привести к сокращению его объемов.

Напомним, Россия уже ограничила прием зерна в большие зерновые терминалы на Черном море, поскольку удары украинских дронов по зерновозам и портам создают угрозу для экспорта по этому морскому пути.