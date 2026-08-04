Внаслідок удару постраждали троє членів екіпажу. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Що кажуть у Туреччині?

Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Україну та Росію вжити негайних заходів для забезпечення безпеки кораблів у Чорному морі. Це сталося після того, як унаслідок атаки безпілотника біля російського порту Новоросійськ зазнало ураження вантажне судно, що належить турецькій компанії.

За даними ЗМІ, удар прийшовся по носу корабля, після чого на борту спалахнула пожежа. Усіх 22 членів екіпажу вдалося успішно евакуювати. Повідомляється, що 3 з них отримали поранення.

У Генеральному управлінні морських справ Туреччини уточнили, що до складу команди входили 13 турецьких громадян, але відомство не назвало відповідальних за цей напад.

В Анкарі висловили глибоку стурбованість черговим інцидентом із цивільним транспортом і наголосили, що уважно стежать за станом здоров'я своїх громадян.

Що відомо про проблеми Росії у Чорному морі?

Вночі 1 серпня українські військові застосували засоби ураження середньої дальності в акваторіях Чорного та Азовського морів. Одним із ключових результатів стало затоплення підсанкційного російського контейнеровоза Yanina.

Також в Росії загострилися проблеми з експортом вугілля у Чорному морі через українські атаки. Кількість суден для транспортування сировини різко зменшилася, а вартість перевезень – підскочила.