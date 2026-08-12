Что произошло с российскими зерновыми терминалами

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и большая часть ее экспорта осуществляется через черноморские порты, в частности Новороссийск, что пишет Reuters.

В прошлом месяце главная российская лоббистская организация зерновой отрасли предупредила, что украинские атаки беспилотников в ближайшее время могут привести к прекращению экспорта зерна через Черное море, что вызовет:

рост цен;

дефицит продовольствия в Африке и на Ближнем Востоке.

Один из отраслевых источников сообщил, что Новороссийский зерновой терминал, экспортная мощность которого составляет 8,5 миллиона метрических тонн в год, приостановил работу, а оценка нанесенного ущерба продолжается.

Представитель Demetra Holding, владеющей терминалом, лишь сообщил, что объект получил неуточненные повреждения, и отказался от дальнейших комментариев.

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NKHP – еще один большой зерновой терминал в Новороссийске с экспортной мощностью 7,1 миллиона метрических тонн в год – также получил повреждения и приостановил работу. Компания OZK, его основной владелец, заявила, что объект был поврежден, но никто не пострадал. В компании отметили, что предоставят дополнительную информацию, только что она станет доступна.

Напомним, что Россия может зафиксировать самые низкие объемы экспорта пшеницы за почти десятилетие. А точнее – с 2017 года.

Сама же Россия усилила удары по гражданским судам в портовом узле Одессы. Под угрозой – экспорт примерно половины прогнозируемого урожая этого года.