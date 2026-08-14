14 августа экспорт сырой нефти с терминала "Шесхарис" в черноморском порту Новороссийск был приостановлен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Почему остановка "Шесхарис" важна?

В пятницу администрация Новороссийска в очередной раз объявила воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников в районе порта.

По словам одного из источников, один из танкеров, который должен был загрузить нефть в порту, рано утром вышел в открытое море после попытки атаки дронов на терминал.

В результате этой атаки в порту приостановили загрузку сырой нефти и прекратили ее прием на терминал, поскольку резервуары для хранения были полностью заполнены.

Напомним, что терминал Шесхарис, через который ежедневно проходит около 700 тысяч баррелей нефти, является основным российским нефтяным экспортным объектом на Черном море. Его остановка усиливает давление на российскую энергетическую инфраструктуру, которая в последние месяцы неоднократно подвергалась атакам.

Отметим, что остановке терминала "Шесхарис" предшествовали несколько месяцев высоких объемов экспорта нефти.

Так, в июле через Новороссийск экспортировали около 1 миллиона баррелей нефти в сутки, а в июне – около 800 тысяч баррелей в сутки.

Через Новороссийск Россия экспортирует нефть марки Urals, казахстанскую смесь KEBCO и Siberian Light.

Это уже не первый случай перебоев с экспортом нефти с российского побережья Черного моря.

В прошлом месяце украинские дроны временно остановили отгрузку нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (СРС) вблизи Новороссийска.

Это сократило экспорт нефти CPC Blend и повлияло на поставки крупным покупателям, в частности, Турции.

К слову, в результате одной из самых масштабных атак на Новороссийск 12 августа там остановили работу трех зерновых терминалов. Речь идет о Новороссийском зерновом терминале, Новороссийском комбинате хлебопродуктов и КСК. Итого они могут переваливать около 26,1 миллиона тонн зерна в год.

Из-за остановки работы могут возникнуть проблемы с экспортом российского зерна через Черное море, поскольку порт в Новороссийске один из ключевых для таких поставок.