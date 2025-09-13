"Наближає весь регіон до конфлікту": в ООН зробили заяву щодо атаки Росії на Польщу
- Росія здійснила 19 вторгнень дронів у повітряний простір Польщі, що становило загрозу для цивільного населення та інфраструктури.
- Польща та майже пів сотні країн закликали Росію припинити агресивні дії, оскільки вони дестабілізують регіон і порушують міжнародне право.
Майже пів сотні країн висловили стурбованість і привертають увагу світової спільноти до чергового грубого порушення міжнародного права та Статуту ООН Росією щодо Польщі. Вони зазначили, що це наближає весь регіон до конфлікту.
Відповідну заяву зачитав журналістам у присутності представників країн-підписантів заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Що сказали в ООН про російську атаку на Польщу?
За словами Босацького, Росія, атакуючи територію України в ніч на 10 вересня, здійснила 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Безпілотники, які становили реальну загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації, "були превентивно знешкоджені вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну".
Заступник глави польського МЗС наголосив, що територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО і ЄС були порушені в безпрецедентних і масових масштабах. Він нагадав, що інцидент стався після попередніх випадків порушення Росією польського повітряного простору.
У зв'язку з цим Польща вперше у своїй історії вирішила звернутися з проханням про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН, діючи в дусі превентивної дипломатії.
Безрозсудні дії Росії є не тільки порушенням міжнародного права, а й дестабілізуючою ескалацією, яка наближає весь регіон до конфлікту як ніколи за останні роки,
– зазначив Босацький.
У заяві підкреслюється, що така провокація свідчить про неповагу до колективних невтомних зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на припинення війни та відновлення миру.
Польща та країни-підписанти закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України, утриматися від подальших провокацій і дотримуватися зобов'язань, закріплених у Статуті ООН. Вони підкреслили, що ескалація не може і не буде прокладати шлях до миру.
Тільки дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та мирного врегулювання може створити умови для справедливого і тривалого миру в Україні, Європі та за її межами.
Зауважимо, що, окрім Польщі, заяву підписали більшість країн Європи, зокрема члени ЄС та Україна, а також Австралія, Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та США.
Атака Росії на Польщу: коротко про головне
Вночі 10 вересня в повітряний простір Польщі залетіло близько 20 російських дронів. У Польщі впевнені, що проникнення БпЛА на територію країни було свідомою провокацією з боку Москви. Водночас там заявляють, що наразі не бачать причин для розірвання дипломатичних відносин з Росією.
Однак після атаки Міноборони Польщі повідомило, що поляки навчатимуться в українців збивати дрони. Відповідні навчання відбуватимуться на польській території.
Натомість НАТО ввечері 12 вересня розпочало операцію "Східний вартовий" для зміцнення оборони східного флангу Європи. До неї вже долучилися Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина.