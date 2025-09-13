Майже пів сотні країн висловили стурбованість і привертають увагу світової спільноти до чергового грубого порушення міжнародного права та Статуту ООН Росією щодо Польщі. Вони зазначили, що це наближає весь регіон до конфлікту.

Відповідну заяву зачитав журналістам у присутності представників країн-підписантів заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Що сказали в ООН про російську атаку на Польщу?

За словами Босацького, Росія, атакуючи територію України в ніч на 10 вересня, здійснила 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Безпілотники, які становили реальну загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації, "були превентивно знешкоджені вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

Заступник глави польського МЗС наголосив, що територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО і ЄС були порушені в безпрецедентних і масових масштабах. Він нагадав, що інцидент стався після попередніх випадків порушення Росією польського повітряного простору.

У зв'язку з цим Польща вперше у своїй історії вирішила звернутися з проханням про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН, діючи в дусі превентивної дипломатії.

Безрозсудні дії Росії є не тільки порушенням міжнародного права, а й дестабілізуючою ескалацією, яка наближає весь регіон до конфлікту як ніколи за останні роки,

– зазначив Босацький.

У заяві підкреслюється, що така провокація свідчить про неповагу до колективних невтомних зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на припинення війни та відновлення миру.

Польща та країни-підписанти закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України, утриматися від подальших провокацій і дотримуватися зобов'язань, закріплених у Статуті ООН. Вони підкреслили, що ескалація не може і не буде прокладати шлях до миру.

Тільки дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та мирного врегулювання може створити умови для справедливого і тривалого миру в Україні, Європі та за її межами.

Зауважимо, що, окрім Польщі, заяву підписали більшість країн Європи, зокрема члени ЄС та Україна, а також Австралія, Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та США.

