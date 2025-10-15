Між Пакистаном та Афганістаном спалахнула нова ескалація: Кабул здригнувся від вибухів
- Пакистан завдав удару по Кабулу у відповідь на атаку з боку Афганістану, внаслідок чого загинуло більше десятка мирних жителів та військових.
- Нові бої на пакистано-афганському кордоні призвели до загибелі понад десятка людей, а також поранення сотень осіб з обох сторін.
Пакистан вирішив відповісти на нещодавню атаку Афганістану, вдаривши по його столиці. Зараз в Кабулі звідусіль чути вибухи, а величезні стовпи диму здіймаються у небо над містом.
Внаслідок боїв між країнами вже загинуло більше десятка мирних жителів та військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Bloomberg.
Яка ситуація в Афганістані?
На нестабільному пакистано-афганському кордоні 15 жовтня спалахнули нові бої, в результаті яких загинуло понад десяток мирних жителів та військових, що зруйнувало крихкий мир після зіткнень на вихідних, у яких загинули люди.
Варто зауважити, що ці бої були найгіршими між сусідами з моменту захоплення влади Талібаном у Кабулі у 2021 році, попри регулярні сутички між їхніми силами безпеки вздовж спірного кордону протяжністю 2600 кілометрів.
Наслідки атаки на Кабул: відео Aamaj News
Талібан заявив про вбивство понад десятка його мирних жителів та поранення 100 осіб внаслідок нападів пакистанських військ рано вранці в середу в районі Спін Болдак.
Водночас у Пакистані кажуть, що четверо його мирних жителів отримали поранення внаслідок нападів сил Талібану в районі Чаман, що розташований навпроти Спін Болдака на кордоні.
Наслідки ескалації між Пакистаном та Афганістаном: відео Paramotor News
Два співробітники служби безпеки повідомили агентству Reuters, що у другому інциденті на пакистансько-прикордонному районі Оракзай 6 пакистанських військовослужбовців загинуло, ще 6 було поранено. За їхніми словами, 9 бойовиків також було вбито.
Відносини між Пакистаном та Афганістаном: коротко про головне
Опівночі 12 жовтня армія Афганістану завершила військову операцію проти Пакистану. Вранці Кабул повідомив, що знищив 58 пакистанських солдатів під час нічних бойових дій на кордоні. Пакистанська армія натомість каже, що втратила 23 військових.
Талібан звинувачує пакистанських військових у змові проти Афганістану шляхом поширення дезінформації, провокування напруженості на кордоні та надання притулку бойовикам, пов'язаним з ІДІЛ, з метою підриву стабільності та суверенітету країни.
Пакистанські військові заперечують звинувачення та вказують на напади в Пакистані, здійснені ІДІЛ-Х (Ісламською державою Хорасан).
Пакистан та Афганістан закрили кілька пунктів пропуску вздовж свого кордону після бойових дій, що зупинило торгівлю та десятки транспортних засобів, навантажених товарами. Пакистан є основним джерелом товарів та продовольства для збіднілого Афганістану, що не має виходу до моря.
Зіткнення минулого тижня викликали міжнародне занепокоєння: Китай закликав до захисту своїх громадян та інвестицій, Росія закликала до стриманості, а президент США Дональд Трамп заявив, що може допомогти припинити конфлікт.