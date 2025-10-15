Пакистан вирішив відповісти на нещодавню атаку Афганістану, вдаривши по його столиці. Зараз в Кабулі звідусіль чути вибухи, а величезні стовпи диму здіймаються у небо над містом.

Внаслідок боїв між країнами вже загинуло більше десятка мирних жителів та військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Bloomberg.

Яка ситуація в Афганістані?

На нестабільному пакистано-афганському кордоні 15 жовтня спалахнули нові бої, в результаті яких загинуло понад десяток мирних жителів та військових, що зруйнувало крихкий мир після зіткнень на вихідних, у яких загинули люди.

Варто зауважити, що ці бої були найгіршими між сусідами з моменту захоплення влади Талібаном у Кабулі у 2021 році, попри регулярні сутички між їхніми силами безпеки вздовж спірного кордону протяжністю 2600 кілометрів.

Наслідки атаки на Кабул: відео Aamaj News

Талібан заявив про вбивство понад десятка його мирних жителів та поранення 100 осіб внаслідок нападів пакистанських військ рано вранці в середу в районі Спін Болдак.

Водночас у Пакистані кажуть, що четверо його мирних жителів отримали поранення внаслідок нападів сил Талібану в районі Чаман, що розташований навпроти Спін Болдака на кордоні.

Наслідки ескалації між Пакистаном та Афганістаном: відео Paramotor News

Два співробітники служби безпеки повідомили агентству Reuters, що у другому інциденті на пакистансько-прикордонному районі Оракзай 6 пакистанських військовослужбовців загинуло, ще 6 було поранено. За їхніми словами, 9 бойовиків також було вбито.

Відносини між Пакистаном та Афганістаном: коротко про головне