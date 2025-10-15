Кабул содрогнулся от взрывов: Пакистан массированно обстрелял столицу Афганистана
- Пакистан нанес удар по Кабулу в ответ на атаку со стороны Афганистана, в результате чего погибло более десятка мирных жителей и военных.
- Новые бои на пакистано-афганской границе привели к гибели более десятка человек, а также ранения сотен человек с обеих сторон.
Пакистан решил ответить на недавнюю атаку Афганистана, ударив по его столице. Сейчас в Кабуле отовсюду слышны взрывы, а огромные столбы дыма поднимаются в небо над городом.
В результате боев между странами уже погибло более десятка мирных жителей и военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Bloomberg.
Какова ситуация в Афганистане?
На нестабильной пакистано-афганской границе 15 октября вспыхнули новые бои, в результате которых погибло более десятка мирных жителей и военных, что разрушило хрупкий мир после столкновений на выходных, в которых погибли люди.
Стоит заметить, что эти бои были худшими между соседями с момента захвата власти Талибаном в Кабуле в 2021 году, несмотря на регулярные столкновения между их силами безопасности вдоль спорной границы протяженностью 2600 километров.
Последствия атаки на Кабул: видео Aamaj News
Талибан заявил об убийстве более десятка его мирных жителей и ранении 100 человек в результате нападений пакистанских войск рано утром в среду в районе Спин Болдак.
В то же время в Пакистане говорят, что четверо его мирных жителей получили ранения в результате нападений сил Талибана в районе Чаман, что расположен напротив Спин Болдака на границе.
Последствия эскалации между Пакистаном и Афганистаном: видео Paramotor News
Два сотрудника службы безопасности сообщили агентству Reuters, что во втором инциденте на пакистанско-пограничном районе Оракзай 6 пакистанских военнослужащих погибло, еще 6 были ранены. По их словам, 9 боевиков также были убиты.
Отношения между Пакистаном и Афганистаном: коротко о главном
В полночь 12 октября армия Афганистана завершила военную операцию против Пакистана. Утром Кабул сообщил, что уничтожил 58 пакистанских солдат во время ночных боевых действий на границе. Пакистанская армия взамен говорит, что потеряла 23 военных.
Талибан обвиняет пакистанских военных в заговоре против Афганистана путем распространения дезинформации, провоцирования напряженности на границе и предоставления убежища боевикам, связанным с ИГИЛ, с целью подрыва стабильности и суверенитета страны.
Пакистанские военные отрицают обвинения и указывают на нападения в Пакистане, осуществленные ИГИЛ-Х (Исламским государством Хорасан).
Пакистан и Афганистан закрыли несколько пунктов пропуска вдоль своей границы после боевых действий, что остановило торговлю и десятки транспортных средств, нагруженных товарами. Пакистан является основным источником товаров и продовольствия для обедневшего Афганистана, не имеющего выхода к морю.
Столкновения на прошлой неделе вызвали международное беспокойство: Китай призвал к защите своих граждан и инвестиций, Россия призвала к сдержанности, а президент США Дональд Трамп заявил, что может помочь прекратить конфликт.